Верные друзья: фото украинского бойца с собакой в Золотом растрогало сеть

Общество и люди

Ветеран АТО Юлия Толопа (позывной «Валькирия») поделилась в сети трогательным фото из города Золотого Луганской области. После отвода украинских военных и техники с данного участка линии разграничения территорию Золотого-4 и Катериновки контролируют патрули: мобильные и пешие. На снимке был запечатлен один из бойцов, охраняющих порядок в Золотом вместе с верным четвероногим другом.

Напомним, в Золотом-4 после ухода военных поддержание правопорядка поручено полиции и Национальной гвардии. В Золотом работают четыре полицейских патруля и взвод нацгвардейцев, в соседней Катериновке — еще два патруля Нацполиции.

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