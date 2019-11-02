Здоровье и медицина

Проблемы с сердцем и зубами: гороскоп здоровья на ноябрь для всех знаков Зодиака

Астрологи говорят, что ноябрь — месяц, когда нужно вплотную заняться укреплением своей иммунной системы, обратить внимание на сердце и желудочно-кишечный тракт. В преддверии зимы, холодов и вирусных инфекций стоит заняться профилактикой.

— Ничего сложного в профилактических методах нет, — рассказал «ФАКТАМ» двукратный победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов (на фото). — Пока организм еще способен сам противостоять вирусам, ему надо просто немного помочь — принимать витамины, больше находиться на свежем воздухе и не перемерзать. Стоит уделить особое внимание горлу и полости рта и не забывать о профилактических визитах к терапевту.

Эксклюзивно для «ФАКТОВ» Хаял составил гороскоп здоровья для всех знаков Зодиака, указав, на какие проблемы лучше всего обратить внимание в ноябре.

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Овны

В этом месяце звезды советуют представителям знака Овнов избегать слишком смелых кулинарных экспериментов и гастрономических излишеств — иначе возможны проблемы с пищеварительной системой. Тем более, что эмоциональное напряжение из-за сильной загруженности и активного рабочего графика также будет способствовать неполадкам в работе ЖКТ.

Тельцы

Этот месяц может принести Тельцам немало волнений — как приятных, так и не очень. В связи с этим звезды советуют внимательнее относиться к своему организму, а особенно поберечь сердце. Не стоит также воспринимать любую неприятность или препятствие в достижении цели как личную трагедию. Помните, что ваш оптимизм — это залог отменного здоровья.

Близнецы

В этот период представителям знака Близнецов стоит поберечь горло — есть риск простудных заболеваний, ларингитов и даже ангины. Потому лучше заранее позаботиться о профилактике организма — употреблять больше витаминов, одеваться по погоде, держать ноги в тепле и не переохлаждаться.

Раки

В этом месяце под ударом может оказаться нервная система Раков. На любые неприятные ситуации представители знака будут реагировать слишком остро, что незамедлительно приведет к стрессу или даже бессоннице. Поэтому совет звезд — переключать свое внимание. К примеру — посвятить больше времени своему хобби, спорту, прогулкам на свежем воздухе или общению с давними друзьями.

Львы

В ноябре у представителей знака Льва есть риск получить травму вроде ушиба, растяжения или даже перелома. Скорее всего, причиной тому послужит спешка и невнимательность представителей знака из-за сильной загруженности на работе. А потому старайтесь торопиться медленно, помните, что всех дел все равно не переделать, и избегайте чрезмерных физических нагрузок на опорно-двигательную систему.

Девы

Большое количество задач, которые свалятся на Дев в этом месяце, могут стать причиной их плохого самочувствия. Скорее всего, оно может проявиться в виде головных болей и даже мигрени. Чтобы этого избежать, старайтесь правильно планировать свой день, питаться по режиму и избегать недосыпаний.

Весы

В этом месяца представителям знака Весов звезды советуют внимательнее отнестись даже к самым незначительным нарушениям самочувствия или легким недомоганиям. Иначе легкомысленность Весов по отношению к своему здоровью может в результате привести к серьезному обострению хронического недуга. Известно ведь, что его гораздо легче нейтрализовать в самом начале.

Скорпионы

В ноябре тревожным представителям знака Скорпион следует обратить внимание на работу своей эндокринной системы. Вполне вероятно, что усталость, сонливость и большая раздражительность связаны вовсе не с проблемами на работе или в личной жизни, а с нарушением работы щитовидной железы. Поэтому поспешите обратиться к профессионалам.

Стрельцы

В этот период Стрельцам стоит позаботиться об укреплении своего иммунитета. И в этом нет ничего сложного. Спорт, прогулки на свежем воздухе, прием витаминов и правильное питание — ваши верные помощники в поддержании защитных сил организма. А ведь очень скоро они будут просто необходимы в борьбе с вирусами и простудными заболеваниями.

Козероги

Представителям знака Козерога в этом месяце звезды советуют не запускать проблемы, связанные со стоматологией. Помните, что все в нашем организме взаимосвязано. Поэтому даже небольшой кариес или ноющая зубная боль могут стать первым звоночком о серьезной проблеме с пищеварительной системой.

Водолеи

В этот период у Водолеев могут возникнуть проблемы с кожей и волосами. Скорее всего, это будет связано с большим количеством стрессов и переживаний, которые произойдут в ноябре. Но повлиять на ситуацию возможно, если вовремя начать прием витаминов и провести несколько ухаживающих процедур у косметолога.

Рыбы

В этот период у представителей знака Рыб возможны проблемы с мочеполовой системой (цистит, пиелонефрит). Скорее всего, у этих недугов будет эмоциональное подспорье вроде обид и переживаний, которые представители знака держат в себе. А потому звезды советуют чаще говорить по душам с любимыми людьми, не скрывать своего недовольства и обид. Ну, и, конечно же, избегать переохлаждения, а также приема слишком острой и соленой пищи.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали любовный гороскоп Хаяла Алекперова на ноябрь для всех знаков Зодиака.

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