Пугачева уходит со сцены? Примадонна сделала неожиданное заявление

Шоу-бизнес

Алла Пугачева на своем последнем концерте в Беларуси огорошила публику неожиданным заявлением. Полушутя-полусерьезно Примадонна объявила, что берет творческую паузу и в следующий раз появится на сцене в 2029 году, когда отметит 80-летний юбилей. То есть ценителям творчества придется подождать еще 10 лет.

«Я бы очень хотела, чтобы этот концерт… Кстати, он совершенно непредвиденный мною. Но раз пригласили, думаю: приду. А больше никуда! Все теперь, ждите. Теперь, если и выступлю, то только в восемьдесят», — заявила Пугачева.

Певица призналась, что в день рождения хотела бы услышать пожелания долгой жизни, чтобы исполнить мечту о ярком концерте в 80-летнем возрасте.

Напомним, в октябре Алла Пугачева удивила ярким осенним образом, появившись на публике в элегантном ярко-красном пальто и ботильонах. А на съемки постера к фильму «Тот самый концерт» Пугачева пришла в черных бермудах, чулках и в берете с вуалью.

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