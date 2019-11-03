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Трамп заговорил о возможности новой встречи с Зеленским

7:59 3 ноября 2019 120
Трамп заговорил о возможности новой встречи с Зеленским
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил о желании провести новую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказавшимся в центре политического скандала в США — уже в Вашингтоне. Об этом он заявил журналистам. При этом американский лидер вновь повторил свое утверждение о засилье «невероятной коррупции» в Украине.

«Он хороший человек. Он был избран в условиях невероятной коррупции в Украине, которая меня очень беспокоит», — отметил президент США.

При этом он выразил убежденность, что при желании такой визит можно было бы организовать в самые короткие сроки.

«Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет… Думаю, он приехал бы очень быстро», — сказал Трамп.

Напомним, первая личная встреча Трампа с Зеленским состоялась на полях Генеральной ассамблеи ООН. Несмотря на то, что украинский лидер в очередной раз опроверг факт давления на него со стороны, 24 сентября Палата представителей инициировала процедуру импичмента президента.

Причем на данный момент известно о появлении в деле нового важного свидетеля, который заявил, что «был возмущен некоторыми деталями» скандального телефонного разговора президентов США и Украины.

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