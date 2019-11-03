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Диаз – Масвидаль: видео нокаута поединка «главных гангстеров» UFC

9:10 3 ноября 2019 99
Диаз – Масвидаль: видео нокаута чемпионского поединка UFC
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 2 на 3 ноября в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden прошел турнир смешанных единоборств UFC 244, главным боем которого стал поединок между американцем Хорхе Масвидалем (34 победы, 15 из них — нокаутом, 13 поражений) и его соотечественником Нейтом Диазом (20 побед, 4 из них — нокаутом, 12 поражений).

На кону поединка стоял необычный титул — бойцы разыгрывали звание «главного гангстера UFC» (The Baddest Motherfucker). К слову, интерес к бою был настолько высок, что его лично посетил президент США Дональд Трамп.

Что касается самого боя, то он пришел при преимуществе Масвидаля. Диаз получил глубокое рассечение над правым глазом, и в итоге было принято решение об остановке боя в четвертом раунде в целях безопасности для бойца.

Рассечение у Диаза

 

 

«Разочарован ли я? Да, еще как. Я только что сказал Нейту, что мы по-любому сделаем это снова. Ты выразил мне уважение — я готов отплатить тем же. UFC, давайте повторим. Я не люблю выходить из октагона, когда оппонент в сознании. Меня удовлетворит только один результат: когда соперник распят. Сегодня мне это не удалось, так что мы повторим. Мы по-любому повторим, Нью-Йорк. Мы выдали три отличных раунда, так что не гудите на меня, а то тоже отхватите тройное комбо с содовой. Я выхожу биться, и я не виноват в том, что доктор остановил бой. Все, что я могу, так это дать ему реванш», — отметил Масвидаль после завершения поединка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боец UFC Жорж Сен-Пьер готов возобновить карьеру ради боя с Хабибом Нурмагомедовым.

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