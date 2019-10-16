Легендарный боец UFC готов возобновить карьеру ради боя с Хабибом

Спорт

Известный боец UFC Жорж Сен-Пьер (26 побед, 2 поражения), в начале 2019-го объявивший о завершении карьеры, готов вернуться в октагон ради встречи с непобедимым россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

При этом 38-летний американец назвал условие, при котором данный поединок может состояться. «Слово „отставка“ сегодня ничего не значит. Если будет правильный матч, они знают, где меня найти. Мы пытались организовать правильный поединок, но не сложилось. Если все будет хорошо, и, если в контракте все будет хорошо, на сейчас я бы принял поединок с Хабибом», — передает слова чемпиона UFC в полусредней и средней весовых категориях портал bjpenn.com.

Впрочем, не так давно глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что до боя с Сен-Пьером у Хабиба есть один обязательный соперник, которым является американец Тони Фергюсон. И только в случае победы над ним россиянин сможет выйти в октагон против Жоржа.

Время у Хабиба еще есть — 31-летний боец пока не собирается завершать карьеру. «Думаю, что буду выступать еще два-три года максимум. Не хочу драться всю свою жизнь, поскольку это будет очень сложно. Знаю, что много молодых и голодных парней набирают обороты, и поэтому невозможно всегда быть непобежденным. Не то что это почти невозможно — это просто невозможно. Взгляните на историю. Все эти спортсмены в футболе, боксе, ММА… Однажды ты проиграешь. Поэтому нужно понимать, когда тебе стоит остановиться», — поделился россиянин своими планами с порталом mmajunkie.usatoday.com.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб откровенно рассказал о советах своей мамы, которая не любит, когда он бьет людей.

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