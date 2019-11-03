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Политика

«Просто ненавидел»: в США рассказали об отношении Трампа к Украине

10:24 3 ноября 2019 228
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп чувствовал «непреодолимую ненависть» к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года. Об этом говорят бывшие и нынешние чиновники его администрации.

Так, во время майской встречи Трампа с советниками в Овальном кабинете президента США пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает поддержки США, пишет The Washington Post.

Тогда глава Белого дома считал, что руководство Украины находилось в сговоре с представителями Демократической партии США, чтобы подорвать его президентскую кампанию 2016 года.

На этой же встрече Трамп сказал, что украинские чиновники «ужасные, коррумпированные люди». По словам неназванного источника, понять такую ​​неприязнь к Украине они не могли.

«Были обвинения, что они как-то сотрудничали с кампанией Клинтон (экс-соперница Трампа на прошлых президентских выборах. — Авт.). Были обвинения, что они нанесли ему вред. Он просто ненавидел Украину», — заявил собеседник.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Трамп неожиданно заявил о желании провести новую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказавшимся в центре политического скандала в США — уже в Вашингтоне. При этом американский лидер вновь повторил свое утверждение о засилье «невероятной коррупции» в Украине.

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