Происшествия

Тела водителя и пассажира пришлось вырезать из авто: под Черкассами произошло смертельное ДТП

В Черкасской области в ночь на 3 ноября произошло ДТП с двумя жертвами. Тела погибших пришлось деблокировать из покореженного авто с помощью специальной спасательной техники. Напомним, 29 октября в ДТП на трассе Ковель — Жовква погибли три человека.

По данным местной полиции, столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2111 и грузовика произошло вблизи населенного пункта Благодатное.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не придерживался безопасной скорости движения и дистанции.

Жертвы ДТП опознаны — оба они являются жителями Черкасс — 50 и 40 лет.

Правоохранители показали фото с места инцидента.

Напомним, ранее на Столичном шоссе в Киеве произошло тройное ДТП с участием фуры, КамАЗа и легкового авто. Водитель КамАЗа оказался зажатым в сплющенной кабине.

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