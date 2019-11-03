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Бабченко уехал из Украины: названа причина
Известный российский журналист, последние годы проживавший в Украине, Аркадий Бабченко покинул ее. Об этом он сообщил в Facebook.
«Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? «Если Украина выберет «кандидата Х» — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю». Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал», — написал он.
По словам журналиста, причиной такого шага стал «ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые» в Украине.
«Сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции „мир-дружба-жвачка“ обмен экстрадициями — это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украина сейчас просто потоком напичкивается инсургентами, ни на секунду не сомневаюсь», — пишет Бабченко.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Бабченко в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что в Украине может начаться третий Майдан, который будет жестоким и кровавым. Более подробно мнение журналиста о последних тенденциях в Украине читайте в материале «ФАКТОВ»: Аркадий Бабченко: «Кремль будет отходить от стратегии войны в Украине, просто скупая здесь все».
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