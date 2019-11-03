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«Желтый» режим на Донбассе пока отменять не будут: сделано важное уточнение
В районе населенного пункта Золотое Луганской области, откуда были отведены украинские военные, продолжит действовать «желтый» режим безопасности. Ограничения в районе операции Объединенных сил были введены 28 октября, и отменить их может исключительно командующий ООС. С таким разъяснением выступило командование оперативной тактической группы «Север».
По словам командования, пока что преждевременно говорить об отмене ограничений на передвижение журналистов в районе КПВВ «Золотое» и на участке разведения сил.
«Процесс разведения сторон продолжается в течение 30 дней и предполагает определенный алгоритм действий для военнослужащих и представителей международной мониторинговой миссии ОБСЕ», — говорится в заявлении комадования «Север».
Напомним, 1 ноября в Золотом завершился первый этап отведения сил. Украинские военные отошли на новые позиции. Порядок в Золотом-4 и соседнем селе Катериновка поручено поддерживать полицейским патрулям и взводу Нацгвардии. Тем временем в Золотом засветился российский депутат, приехавший понаблюдать за отводом украинских войск.
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