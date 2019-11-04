ЕС может снять санкции с России: в Украине указали на хитрую уловку Путина

Украина

Россия, одобряющая разведение войск на Донбассе, имитирует заинтересованность в переговорах, надеясь на снятие санкций со стороны Евросоюза.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил доктор юридических наук, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. «Русские это имитируют, чтобы быстрее сняли санкции, а Украина принимает в этом участие, чтобы не снимали санкции. А всем остальным просто интересно за этим наблюдать», — отметил он.

По его словам, до марта 2020 года, когда в ЕС рассматривают вопрос о прологнации санкций, Россия хочет «выбить» из Украины максимум уступок, поскольку после это ей будет сделать сложно. «И вот то, что сейчас просматривается некая спешка — быстрый мир, быстрые выборы в ОРДЛО — происходит потому, что россияне понимают, что санкциям, возможно, скоро конец. Русские дожимают свой гамбит», — считает Борис Бабин.

Что же касается позиции европейцев, то им нужен повод для снятия санкций с Путина. «Европейцы смотрят за нами и думают: „Дайте нам хоть малейший повод, чтобы мы сняли санкции, но сняли их не как вероломные подонки, а как уважающее международное право сообщество“. Весь торг в Минске сегодня об этом: делят шкуру санкционного медведя, который скоро может сдохнуть, и нужно успеть его освежевать, пока он не начал вонять и из него не полезли в ЕС паразиты русской агентуры», — подчеркнул он.

Полный текст интервью «Украина вернет Крым и Донбасс, а Россию ждет развал» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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