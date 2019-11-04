Происшествия

На Окружной в Киеве авто вылетело на встречку: видео с места смертельного ДТП

В сеть выложили видео с места масштабного смертельного ДТП на Окружной в Киеве — там столкнулись «Ауди» и «БМВ». Ранее страшное ДТП в столице произошло на Заболотного — одну из машин разорвало на части.

Как сообщает ресурс «dtp.kiev.ua», утром в понедельник, 4 ноября, возле «Лавины» в направлении Пуща-Водицы водитель «Ауди» на полном ходу боком вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с «БМВ». Удар был настолько сильным, что из авто вылетели люди, а саму «Ауди» практически разорвало на части. На месте ДТП погибли двое людей, еще двоих в критическом состоянии госпитализировали.

Есть пострадавший и из «БМВ», но, к счастью, травмы оказались не тяжелыми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области 3 ноября грузовой автомобиль Volvo столкнулся лоб в лоб с легковушкой Fiat, водитель и оба пассажира которой погибли на месте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter