24.67 / 24.94 27.38 / 27.83
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Окружной в Киеве авто вылетело на встречку: видео с места смертельного ДТП

10:11 4 ноября 2019 548
ДТП в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео с места масштабного смертельного ДТП на Окружной в Киеве — там столкнулись «Ауди» и «БМВ». Ранее страшное ДТП в столице произошло на Заболотного — одну из машин разорвало на части.

Как сообщает ресурс «dtp.kiev.ua», утром в понедельник, 4 ноября, возле «Лавины» в направлении Пуща-Водицы водитель «Ауди» на полном ходу боком вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с «БМВ». Удар был настолько сильным, что из авто вылетели люди, а саму «Ауди» практически разорвало на части. На месте ДТП погибли двое людей, еще двоих в критическом состоянии госпитализировали.

Есть пострадавший и из «БМВ», но, к счастью, травмы оказались не тяжелыми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области 3 ноября грузовой автомобиль Volvo столкнулся лоб в лоб с легковушкой Fiat, водитель и оба пассажира которой погибли на месте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Поезд

Туалет-будуар: сеть насмешило новшество в украинском поезде

икона

Казанской иконы Божьей матери: чего нельзя делать в этот день

эвелин польна

Дочь известной российской певицы попала в реанимацию без сознания

заворотнюк

Болезнь Заворотнюк: в России впервые подтвердили, что у актрисы рак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер