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- 10:11 На Окружной в Киеве авто вылетело на встречку: видео с места смертельного ДТП
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На Окружной в Киеве авто вылетело на встречку: видео с места смертельного ДТП
В сеть выложили видео с места масштабного смертельного ДТП на Окружной в Киеве — там столкнулись «Ауди» и «БМВ». Ранее страшное ДТП в столице произошло на Заболотного — одну из машин разорвало на части.
Как сообщает ресурс «dtp.kiev.ua», утром в понедельник, 4 ноября, возле «Лавины» в направлении Пуща-Водицы водитель «Ауди» на полном ходу боком вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с «БМВ». Удар был настолько сильным, что из авто вылетели люди, а саму «Ауди» практически разорвало на части. На месте ДТП погибли двое людей, еще двоих в критическом состоянии госпитализировали.
Есть пострадавший и из «БМВ», но, к счастью, травмы оказались не тяжелыми.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области 3 ноября грузовой автомобиль Volvo столкнулся лоб в лоб с легковушкой Fiat, водитель и оба пассажира которой погибли на месте.
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