- 11:08 Где смотреть онлайн «Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:55 Экологическая катастрофа под Херсоном: в Днепре массово гибнет рыба
- 10:48 У экс-одноклубника Криштиану Роналду родился сын от суррогатной матери
- 10:46 Лежал без обуви и с SIM-картой на лице: в Киеве посреди улицы обнаружили труп мужчины
- 10:42 Грибникам на заметку: в сети обсуждают фото необычной находки в украинском поезде
- 10:24 Командировочные в Украине будут выплачивать по-новому: что важно знать
- 10:21 Мы встретились: Наталья Могилевская призналась в любви таинственному мужчине
- 10:14 «Динамо» (Загреб) – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 10:11 На Окружной в Киеве авто вылетело на встречку: видео с места смертельного ДТП
- 10:11 72-летний пенсионер из Киева установил рекорд Украины в роликовом спорте
- 10:10 Решение уже принято: Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО
- 09:56 СМИ сообщили, что Луценко уходит из Рады
Лежал без обуви и с SIM-картой на лице: в Киеве посреди улицы обнаружили труп мужчины (фото, видео)
В понедельник, 4 ноября, в Киеве по улице Трускавецкая, 2/1 нашли труп мужчины. Ранее в столице обнаружили обезглавленный труп женщины.
Тело лежало вблизи залива перед входом в частный дом. Личность мужчины не установлена.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 6 часов утра.
Как сообщает «Информатор», на вид мужчине около 30 лет. При нем не было никаких документов. Рядом с ним лежало несколько денежных купюр, а на лице была SIM-карта. Предварительно, следов насильственной смерти не обнаружили.
При этом полицейские обратили внимание на то, что обувь мужчины стояла за углом, а сам он лежал в одних носках, которые были полностью чистые, несмотря на то, что вокруг грунт.
Причины смерти будет выяснять следственно-оперативная группа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трупах в Одессе. Там вблизи железнодорожной станции «Одесса-Восточная» нашли обгоревшее тело человека. Перед этим в парке было обнаружено обугленное тело женщины в инвалидной коляске.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.