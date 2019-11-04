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Происшествия

Лежал без обуви и с SIM-картой на лице: в Киеве посреди улицы обнаружили труп мужчины (фото, видео)

10:46 4 ноября 2019 221
труп
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 4 ноября, в Киеве по улице Трускавецкая, 2/1 нашли труп мужчины. Ранее в столице обнаружили обезглавленный труп женщины.

Тело лежало вблизи залива перед входом в частный дом. Личность мужчины не установлена.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 6 часов утра.

Как сообщает «Информатор», на вид мужчине около 30 лет. При нем не было никаких документов. Рядом с ним лежало несколько денежных купюр, а на лице была SIM-карта. Предварительно, следов насильственной смерти не обнаружили.

При этом полицейские обратили внимание на то, что обувь мужчины стояла за углом, а сам он лежал в одних носках, которые были полностью чистые, несмотря на то, что вокруг грунт.

Причины смерти будет выяснять следственно-оперативная группа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трупах в Одессе. Там вблизи железнодорожной станции «Одесса-Восточная» нашли обгоревшее тело человека. Перед этим в парке было обнаружено обугленное тело женщины в инвалидной коляске.

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