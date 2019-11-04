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Убийство 14-летней девочки под Одессой: появились новые данные о подозреваемом
Убитая в пригороде Одессы 14-летняя Даша Дробот и 15-летний подозреваемый в совершении этого жуткого преступления учились в одной школе. Об этом стало известно в понедельник, 4 ноября, во время совещании в мэрии.
Погибшая — ученица одесской школы № 71, расположенной по улице Паустовского, в Суворовском районе города. По словам замдиректора департамента образования и науки Одесского городского совета Оксаны Скебало, девочка из благополучной семьи.
«Ученица не состояла на учете, она была адекватная. Ситуация будет изучаться, сегодня специалисты выедут в школу, проверят, какая работа проводилась психологом, и проанализируют ситуацию в классе», — сказала чиновница.
Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил всем профильным подразделениям горсовета провести соответствующие проверки и продумать возможные превентивные меры.
«Насколько я понимаю, этот девятиклассник (речь о юноше, которого полиция задержала вчера) из этой же школы», — сказал Труханов.
При этом никакой информации о личности подозреваемого — ученика той же школы — не прозвучало.
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