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Происшествия

Убийство 14-летней девочки под Одессой: появились новые данные о подозреваемом

11:30 4 ноября 2019 1251
Даша Дробот
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Убитая в пригороде Одессы 14-летняя Даша Дробот и 15-летний подозреваемый в совершении этого жуткого преступления учились в одной школе. Об этом стало известно в понедельник, 4 ноября, во время совещании в мэрии.

Погибшая — ученица одесской школы № 71, расположенной по улице Паустовского, в Суворовском районе города. По словам замдиректора департамента образования и науки Одесского городского совета Оксаны Скебало, девочка из благополучной семьи.

«Ученица не состояла на учете, она была адекватная. Ситуация будет изучаться, сегодня специалисты выедут в школу, проверят, какая работа проводилась психологом, и проанализируют ситуацию в классе», — сказала чиновница.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил всем профильным подразделениям горсовета провести соответствующие проверки и продумать возможные превентивные меры.

«Насколько я понимаю, этот девятиклассник (речь о юноше, которого полиция задержала вчера) из этой же школы», — сказал Труханов.

При этом никакой информации о личности подозреваемого — ученика той же школы — не прозвучало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком убийстве под Киевом. В Фастове мужчина, который представлялся строителем, убил пенсионерку и забрал ее сбережения.

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