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Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: эксклюзивные фото и подробности
Наиболее вероятной причиной смертельного ДТП на Окружной в Киеве, где столкнулись «Ауди» и «БМВ», является превышение безопасной скорости движения на мокрой дороге.
Водитель «БМВ», в которую на полном ходу врезалась старенькая «Ауди», рассказал, что он вместе с внучкой ехал со стороны улицы Стеценко, когда со встречной полосы вылетела машина…
В столичной полиции уточнили, что среди погибших — водитель «Ауди» и пассажир, сидевший на переднем сиденье. Двое других пассажиров авто госпитализированы в реанимационное отделение.
Начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Заболотного столкнулась «Волга» и паркетник SsangYong. Мощный удар буквально разорвал автомобиль: двигатель «ГАЗ-3110» отделился от салона, части машины разбросало в разные стороны. Водитель авто выжил, а его пассажирка погибла.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…