24.67 / 24.93 27.38 / 27.82
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: эксклюзивные фото и подробности

11:57 4 ноября 2019 782
ДТП в Киеве на Окружной
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Наиболее вероятной причиной смертельного ДТП на Окружной в Киеве, где столкнулись «Ауди» и «БМВ», является превышение безопасной скорости движения на мокрой дороге.

Водитель «БМВ», в которую на полном ходу врезалась старенькая «Ауди», рассказал, что он вместе с внучкой ехал со стороны улицы Стеценко, когда со встречной полосы вылетела машина…

В столичной полиции уточнили, что среди погибших — водитель «Ауди» и пассажир, сидевший на переднем сиденье. Двое других пассажиров авто госпитализированы в реанимационное отделение.

Начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Заболотного столкнулась «Волга» и паркетник SsangYong. Мощный удар буквально разорвал автомобиль: двигатель «ГАЗ-3110» отделился от салона, части машины разбросало в разные стороны. Водитель авто выжил, а его пассажирка погибла.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Поезд

Туалет-будуар: сеть насмешило новшество в украинском поезде

эвелин польна

Дочь известной российской певицы попала в реанимацию без сознания

Путин и Зеленский

Будет новый Майдан: Зеленского предостерегли от роковой ошибки в договоренностях с Путиным

икона

Казанской иконы Божьей матери: чего нельзя делать в этот день

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер