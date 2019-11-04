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Под Киевом мужчина избил своего оппонента металлической трубой и устроил стрельбу: детали происшествия (фото)
В Киевской области обычная драка мужчин привела к тяжелым последствиям. В ходе выяснения отношений было применено огнестрельное оружие. Об этом сообщает «Киев Оперативный».
Двое мужчин не поделили что-то у входа в дом и начали драку. Один достал металлическую палку, которой избил оппонента, а затем открыл огонь из пистолета.
Злоумышленник спрятал оружие в электрощитовой возле своей квартиры, но правоохранители с помощью кинологов обнаружили «ФОРТ 12Р». Причем оказалось, что пистолет принадлежал умершему человеку.
Пострадавший с многочисленными травмами головы и переломом челюсти госпитализирован.
Злоумышленником оказался 42-летний капитан НГУ — житель Ирпеня. Объяснять свой поступок он отказывается.
Ранее сообщалось, что подростки громят арендованные квартиры ради эффектного видео.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…