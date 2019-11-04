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Происшествия

Под Киевом мужчина избил своего оппонента металлической трубой и устроил стрельбу: детали происшествия (фото)

13:05 4 ноября 2019 135
Руслан Томашов
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области обычная драка мужчин привела к тяжелым последствиям. В ходе выяснения отношений было применено огнестрельное оружие. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Двое мужчин не поделили что-то у входа в дом и начали драку. Один достал металлическую палку, которой избил оппонента, а затем открыл огонь из пистолета.

Злоумышленник спрятал оружие в электрощитовой возле своей квартиры, но правоохранители с помощью кинологов обнаружили «ФОРТ 12Р». Причем оказалось, что пистолет принадлежал умершему человеку.

Пострадавший с многочисленными травмами головы и переломом челюсти госпитализирован.

Злоумышленником оказался 42-летний капитан НГУ — житель Ирпеня. Объяснять свой поступок он отказывается.

Ранее сообщалось, что подростки громят арендованные квартиры ради эффектного видео.

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