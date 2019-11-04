Известный боксер погиб в жуткой аварии: момент попал на видео

Спорт

В страшной автомобильной аварии погиб 44-летний бывший боксер, обладатель чемпионского пояса WBO Latino во втором среднем весе аргентинец Леонардо Хавьер Гонсалес.

Трагедия произошла рано утром в воскресенье, 3 ноября, в городе Тигре, расположенном в провинции Буэнос-Айреса. Спортсмен, завершивший карьеру в 2013 году, находился на пассажирском сидении автомобиля. Транспортное средство, которым управлял его друг, на бешеной скорости влетело в фонарный столб. Леонардо погиб на месте, поскольку основная сила удара пришлась именно на его сторону, а водитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

Отметим, что Гонсалес дрался на профессиональном уровне с 1995-го по 2013-й. За это время провел 20 поединков, в которых одержал 15 побед (5 из них — нокаутом) и в пяти потерпел поражения. В 1997-м выиграл по очкам у колумбийца Бринатти Макилона и завоевал пояс WBO Latino.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по боксу Эррол Спенс чудом не погиб в страшном ДТП.

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