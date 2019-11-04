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Наука и технологии

Владельцев старых моделей iPhone ждут большие проблемы: Apple сделала важное заявление

16:46 4 ноября 2019 86
iPhone
Инф. «ФАКТОВ»

Компания Apple предупредила владельцев устаревших моделей iPhone и iPad — iPhone 4 и 5, а также iPad mini с поддержкой сотовой связи, iPad и iPad 2 — о необходимости обновить программное обеспечение своих гаджетов до последней версии iOS. Напомним, помощница народного депутата Николая Тищенко разжилась новеньким iPhone 11, которому обновления не нужны.

В противном случае их ждут ограничения — например, такие пользователи не смогут подключиться к интернету.

По информации телеканала CNN, речь идет о гаджетах, изготовленных до 2012 года.

В Apple объясняют, что встроенные в девайсы GPS-модули требуют перезагрузки каждые 19 лет. Если их не обновить, то произойдет сбой, после могут возникнуть трудности с выходом в интернет.

Также сбой затронет работу App Store, iCloud, а также электронную почту.

Чтобы избежать проблем, пользователям морально устаревших гаджетов необходимо установить версии ПО 10.3.4 или 9.3.6.

Узнать вашу версию ПО можно в приложении «Настройки».

Напомним, 10 сентября Apple представила свои супертехнологичные новинки, в т. ч. iPhone 11.

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