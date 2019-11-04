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Владельцев старых моделей iPhone ждут большие проблемы: Apple сделала важное заявление
Компания Apple предупредила владельцев устаревших моделей iPhone и iPad — iPhone 4 и 5, а также iPad mini с поддержкой сотовой связи, iPad и iPad 2 — о необходимости обновить программное обеспечение своих гаджетов до последней версии iOS. Напомним, помощница народного депутата Николая Тищенко разжилась новеньким iPhone 11, которому обновления не нужны.
В противном случае их ждут ограничения — например, такие пользователи не смогут подключиться к интернету.
По информации телеканала CNN, речь идет о гаджетах, изготовленных до 2012 года.
В Apple объясняют, что встроенные в девайсы GPS-модули требуют перезагрузки каждые 19 лет. Если их не обновить, то произойдет сбой, после могут возникнуть трудности с выходом в интернет.
Также сбой затронет работу App Store, iCloud, а также электронную почту.
Чтобы избежать проблем, пользователям морально устаревших гаджетов необходимо установить версии ПО 10.3.4 или
Узнать вашу версию ПО можно в приложении «Настройки».
Напомним, 10 сентября Apple представила свои супертехнологичные новинки,
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