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Пугачева поссорилась с Орбакайте из-за внука: что произошло
Дочь Примадонны певица Кристина Орбакайте опасалась, что ее старший сын Никита Пресняков, который со всех сторон был окружен небедными звездными родственниками, станет ярким представителем «золотой молодежи» и будет всю жизнь сидеть на шее у родителей и бабушек с дедушками.
Она не раз ссорилась со своей мамой Аллой Борисовной и ругала ее за дорогие презенты внуку, пишут «ДНИ.ру».
Артистка сделала все, чтобы бабушка мальчика, Алла Пугачева, не баловала его.
Сейчас 28-летний Никита Пресняков создал свой собственный продакшн, который приносит доход. Параллельно молодой мужчина является солистом музыкального коллектива MULTIVERSE.
С профессией Никите помогла определиться Алла Пугачева. Много лет назад артистка исполнила заветную мечту внука — подарила видеокамеру.
Напомним, на юбилейном концерте Примадонны, который в апреле прошел в Кремлевском дворце, на сцену вместе с другими членами семьи вышли все дети старшей дочери певицы — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клава Земцова.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по информации российских СМИ, в конце лета Алла Пугачева вместо старшей дочери приблизила к себе украинскую певицу Светлану Лободу.
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