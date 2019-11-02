Шоу-бизнес

Пугачева поссорилась с Орбакайте из-за внука: что произошло

Дочь Примадонны певица Кристина Орбакайте опасалась, что ее старший сын Никита Пресняков, который со всех сторон был окружен небедными звездными родственниками, станет ярким представителем «золотой молодежи» и будет всю жизнь сидеть на шее у родителей и бабушек с дедушками.

Она не раз ссорилась со своей мамой Аллой Борисовной и ругала ее за дорогие презенты внуку, пишут «ДНИ.ру».

Артистка сделала все, чтобы бабушка мальчика, Алла Пугачева, не баловала его.

Сейчас 28-летний Никита Пресняков создал свой собственный продакшн, который приносит доход. Параллельно молодой мужчина является солистом музыкального коллектива MULTIVERSE.

С профессией Никите помогла определиться Алла Пугачева. Много лет назад артистка исполнила заветную мечту внука — подарила видеокамеру.

Напомним, на юбилейном концерте Примадонны, который в апреле прошел в Кремлевском дворце, на сцену вместе с другими членами семьи вышли все дети старшей дочери певицы — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клава Земцова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по информации российских СМИ, в конце лета Алла Пугачева вместо старшей дочери приблизила к себе украинскую певицу Светлану Лободу.

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