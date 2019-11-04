В Мариуполе пешеход-нарушитель зарезал водителя, сделавшего ему замечание

Происшествия

В Мариуполе суд арестовал 31-летнего мужчину, который в ответ на замечание водителя о том, что он переходит дорогу в неустановленном месте, нанес ему смертельное ножевое ранение. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольской местной прокуратуры № 2. Напомним, «ФАКТЫ» писали о приговоре, вынесенном жестоким убийцам женщины-таксиста в Тернополе.

Смертельный инцидент с участием арестованного произошел после полудня 1 ноября 2019 года. Жертвой агрессии пешехода стал водитель автомобиля Audi Q7, который двигался по автомагистрали в Левобережном районе Мариуполя.

После полученного от фигуранта ножевого ранения он сел за руль, пытаясь самостоятельно добраться в больницу, однако скончался по дороге, а его авто врезалось в дерево.

Убийцу задержали в тот же вечер. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») УК Украины.

Напомним, в Днепре водитель, разозлившись на блокирующих движения граждан, нажал на газ и «прокатил» пенсионера на капоте авто, а перед этим другой днепрянин протащил за своей машиной остановившего его полицейского.

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