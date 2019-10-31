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В Днепре нервный водитель прокатил протестующего пенсионера на капоте (видео)
В четверг, 31 октября, в Днепре водитель, разозлившись на блокирующих движения граждан, нажал на газ и «прокатил» пенсионера на капоте авто. Ранее в этом городе водитель протащил за машиной остановившего его полицейского.
Как сообщает «Информатор», жители Днепра перекрыли Донецкое шоссе в знак протеста против увеличения тарифов на отопление из-за переподключения на газовые котельные.
Протест привел к километровым пробкам — все восемь полос шоссе перекрыли люди, постоянно ходившие по пешеходному переходу.
Видимо, у водителя «ВАЗа» сдали нервы и он нажал на педаль газа и провез на капоте авто мужчину, который пытался помешать ему проехать через толпу. В результате этого инцидента никто не пострадал.
Но сам момент «прорыва» попал на видео, которое выложил в сеть «Днепр Сейчас».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумах пьяный водитель, пытаясь сбежать от патрульных, зажал дверцей авто руку пытавшегося его остановить полицейского и нажал на газ.
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