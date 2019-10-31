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Происшествия

В Днепре нервный водитель прокатил протестующего пенсионера на капоте (видео)

15:08 31 октября 2019 355
Протесты в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 31 октября, в Днепре водитель, разозлившись на блокирующих движения граждан, нажал на газ и «прокатил» пенсионера на капоте авто. Ранее в этом городе водитель протащил за машиной остановившего его полицейского.

Как сообщает «Информатор», жители Днепра перекрыли Донецкое шоссе в знак протеста против увеличения тарифов на отопление из-за переподключения на газовые котельные.

Протест привел к километровым пробкам — все восемь полос шоссе перекрыли люди, постоянно ходившие по пешеходному переходу.

Видимо, у водителя «ВАЗа» сдали нервы и он нажал на педаль газа и провез на капоте авто мужчину, который пытался помешать ему проехать через толпу. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Но сам момент «прорыва» попал на видео, которое выложил в сеть «Днепр Сейчас».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумах пьяный водитель, пытаясь сбежать от патрульных, зажал дверцей авто руку пытавшегося его остановить полицейского и нажал на газ.


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