- 20:29 Канада назначила нового посла в Украине: что известно о Ларисе Галадзе
- 20:13 Оккупанты обстреляли из артиллерии Новотошковское: школьников эвакуировали в бомбоубежище
- 20:03 ЛГБТ рассорили горсовет и мэра Черновцов: что произошло
- 19:54 Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора»
- 19:53 «Челси» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:44 Сломали нос и отобрали телефон: разгорается скандал вокруг избиения во Львове бывшего консула Украины в Мюнхене
- 19:35 «Предсказательница» Слава Каминская взбудоражила сеть снимком в прозрачной майке
- 19:26 Зеленский распорядился провести инвентаризацию вооружений на арсеналах
- 19:26 «Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:11 Глава Луганской ОГА лично убедился, что в Золотом нет российских флагов, и возмущен «фейкометами»
- 19:03 Где смотреть онлайн «Копенгаген» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 18:47 В Мариуполе пешеход-нарушитель зарезал водителя, сделавшего ему замечание
Сломали нос и отобрали телефон: разгорается скандал вокруг избиения во Львове бывшего консула Украины в Мюнхене
Во Львове известный общественник Назарий Брезицкий избил до потери сознания бывшего консула Украины в Мюнхене Владимира Цвиля, а также забрал у него смартфон стоимостью 27 тысяч гривень. Это не первая скандальная драка в Украине в последние дни. О происшествии сообщает Zaxid.net
Инцидент произошел в субботу, 2 ноября, в ресторане отеля «LH Hotel & SPA», который расположен на площади Петрушевича. 35-летний Назарий Брезицкий сломал нос 57-летнему Владимиру Цвилю — он от удара потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил пропажу мобильного телефона.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по подозрению Брезицкого в разбое. Во львовской полиции подтвердили факт субботней драки в ресторане гостиницы «LH Hotel & SPA», но не называют фамилий участников.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина использовал в драке металлическую трубу и пистолет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!