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Происшествия

Сломали нос и отобрали телефон: разгорается скандал вокруг избиения во Львове бывшего консула Украины в Мюнхене

19:44 4 ноября 2019 170
Удар
Инф. «ФАКТОВ»


Во Львове известный общественник Назарий Брезицкий избил до потери сознания бывшего консула Украины в Мюнхене Владимира Цвиля, а также забрал у него смартфон стоимостью 27 тысяч гривень. Это не первая скандальная драка в Украине в последние дни. О происшествии сообщает Zaxid.net

Инцидент произошел в субботу, 2 ноября, в ресторане отеля «LH Hotel & SPA», который расположен на площади Петрушевича. 35-летний Назарий Брезицкий сломал нос 57-летнему Владимиру Цвилю — он от удара потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил пропажу мобильного телефона.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по подозрению Брезицкого в разбое. Во львовской полиции подтвердили факт субботней драки в ресторане гостиницы «LH Hotel & SPA», но не называют фамилий участников.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина использовал в драке металлическую трубу и пистолет.

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