Украина

Нардепы Тищенко и Скорик устроили драку в сессионном зале парламента (видео)

В четверг, 30 октября, в Верховной Раде девятого созыва произошло первое столкновение народных депутатов. Так, прямо в сессионном зале начали выяснять отношения «слуга народа» Николай Тищенко и представитель ОПЗЖ Николай Скорик. Их эмоциональная беседа произошла после того, как парламентарии не поддержали проект постановления, инициированного Скориком, о создании временной следственной комиссии Рады по событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

Этот вопрос был внесен в повестку дня 29 октября, а затем перенесен на 30 октября.

Видео эмоциональной дискуссии выложил в сеть NewsOne. Говорят, что дальше оторванных пуговиц дело не зашло.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в мэрии подрался с переселенцем из Луганска Игорем Петровскисом.

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