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Нардепы Тищенко и Скорик устроили драку в сессионном зале парламента (видео)
В четверг, 30 октября, в Верховной Раде девятого созыва произошло первое столкновение народных депутатов. Так, прямо в сессионном зале начали выяснять отношения «слуга народа» Николай Тищенко и представитель ОПЗЖ Николай Скорик. Их эмоциональная беседа произошла после того, как парламентарии не поддержали проект постановления, инициированного Скориком, о создании временной следственной комиссии Рады по событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
Этот вопрос был внесен в повестку дня 29 октября, а затем перенесен на 30 октября.
Видео эмоциональной дискуссии выложил в сеть NewsOne. Говорят, что дальше оторванных пуговиц дело не зашло.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в мэрии подрался с переселенцем из Луганска Игорем Петровскисом.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.