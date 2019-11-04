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Украина

Оккупанты обстреляли из артиллерии Новотошковское: школьников эвакуировали в бомбоубежище

20:13 4 ноября 2019 32
Въезд в Новотошковское
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 4 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники произвели 16 обстрелов. Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, несмотря на разведение сил, которое происходит в Попаснянском районе. Об этом пресс-служба ООС сообщает в Facebook.

Противник вел обстрелы из запрещенной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

При мощном обстреле наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского дети, которые находились в школе, были эвакуированы в бомбоубежище. После окончания обстрела обучение школьников продолжилось. Жертв среди гражданского населения нет.

В районе разведения сил возле населенного пункта Золотое-4 Луганской области производится разминирование дорог и обочин.

В течение 4 ноября потерь из-за обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе на блокпосту умер офицер полиции.

Фото БФ «Восток SOS»

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