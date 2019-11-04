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Оккупанты обстреляли из артиллерии Новотошковское: школьников эвакуировали в бомбоубежище
В понедельник, 4 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники произвели 16 обстрелов. Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, несмотря на разведение сил, которое происходит в Попаснянском районе. Об этом пресс-служба ООС сообщает в Facebook.
Противник вел обстрелы из запрещенной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
При мощном обстреле наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского дети, которые находились в школе, были эвакуированы в бомбоубежище. После окончания обстрела обучение школьников продолжилось. Жертв среди гражданского населения нет.
В районе разведения сил возле населенного пункта Золотое-4 Луганской области производится разминирование дорог и обочин.
В течение 4 ноября потерь из-за обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.
Ранее сообщалось, что на Донбассе на блокпосту умер офицер полиции.
Фото БФ «Восток SOS»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!