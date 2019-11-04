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Глава Луганской ОГА лично убедился, что в Золотом нет российских флагов, и возмущен «фейкометами»
В понедельник, 4 ноября, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай посетил Попаснянский район. Он побывал и в Золотм-4, где произошло разведение сил. Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.
Глава области убедился, что ситуация в населенных пунктах, где произошло разведение сил, остается спокойной и контролируемой.
« Вчера в социальных сетях появилась ложная информация, что в Золотом появился российский флаг. Лично убедился, что везде развевается только наш украинский, а школа существует, и сейчас здесь учатся 36 детей. Пообщался с настоящими учителями, а не „так на зываемыми актерами“, как их называют», — сказал Сергей Гайдай.
«Меня возмущают действия людей, которые распространяют фейковую информацию. Пока наши воины защищают Украину, предоставляют возможность нам ее развивать, нам приходится много времени тратить на информационную войну», — подчеркнул Сергей Гайдай.
Как сообщалось ране, Гайдай заявил, что после отвода войск в Золотом будет отрыт КПВВ.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!