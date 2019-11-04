24.67 / 24.92 27.38 / 27.81
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На блокпосту на Донбассе умер полицейский: в сети показали его фото

14:21 4 ноября 2019 417
Владимир Стецюк
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк. Ранее в госпитале Львова умер военнослужащий зенитно-ракетного полка Александр Воробей.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, полицейский, которые последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения «Тернополь», умер на блок-посту Лисичанск — Горское.

«Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи на востоке страны, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм. Коллеги его запомнили хорошей, искренним человеком, готовым прийти на помощь и поддержать», — сообщают в МВД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года на Донбассе погибли десять украинских воинов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Поезд

Туалет-будуар: сеть насмешило новшество в украинском поезде

эвелин польна

Дочь известной российской певицы попала в реанимацию без сознания

Путин и Зеленский

Будет новый Майдан: Зеленского предостерегли от роковой ошибки в договоренностях с Путиным

заворотнюк

Болезнь Заворотнюк: в России впервые подтвердили, что у актрисы рак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер