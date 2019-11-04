Украина

Канада назначила нового посла в Украине: что известно о Ларисе Галадзе

Министерство иностранных дел Канады назначило нового посла в Украине. Вместо Романа Ващука, который возглавлял дипмиссию с 2014 года, этот пост заняла Лариса Галадза. Напомним, в октябре стало известно, кто возглавит посольство Украины в США.

До последнего времени госпожа Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций Министерства иностранных дел. Также она имеет опыт работы в Министерстве иммиграции, гражданства и беженцев и Министерстве обороны Канады.

Также известно, что в последние годы дипломат неоднократно бывала в Украине.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о первом телефонном разговоре Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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