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Канада назначила нового посла в Украине: что известно о Ларисе Галадзе
Министерство иностранных дел Канады назначило нового посла в Украине. Вместо Романа Ващука, который возглавлял дипмиссию с 2014 года, этот пост заняла Лариса Галадза. Напомним, в октябре стало известно, кто возглавит посольство Украины в США.
До последнего времени госпожа Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций Министерства иностранных дел. Также она имеет опыт работы в Министерстве иммиграции, гражданства и беженцев и Министерстве обороны Канады.
Также известно, что в последние годы дипломат неоднократно бывала в Украине.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о первом телефонном разговоре Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
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