Бесплатное медобследование в Киеве до 8 ноября: названы адреса

Здоровье и медицина

С 5 по 9 ноября киевляне могут пройти бесплатную экспресс-диагностику в рамках проекта «Врач в вашем доме». Кроме медпунктов, в городе работают мультидисциплинарные бригады (в составе семейного врача, медсестры первого звена и узкопрофильных специалистов), которые приезжают на дом -- в первую очередь к тем, кто не в состоянии самостоятельно выйти из квартиры.

Адреса медпунктов, где можно пройти бесплатную экспресс-диагностику (в основном с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район

5−8 ноября ( 11:00—13:00 ), 1−2 ноября ( 9:00—12:00 ) — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

5 ноября — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

6 ноября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

7 ноября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

8 ноября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

5 ноября — проспект Маяковского, 47;

6 ноября — улица Шолом-Алейхема, 18;

7 ноября — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

5 ноября — амбулатория № 7, пр. Лобачевского, 2, улицы Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109 КП «Фармация», Миропольская, 1, аптека № 77, 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79;

— бульвар Перова, 15, аптека № 79; 6 ноября — пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а, жэо № 402;

— улица Пожарского, 8а, жэо № 402; 7 ноября — улицы Сергиенко, 23, амбулатория № 1, Русановская набережная, 24/51 (аптека № 103), Миропольская, 13а, жэо № 404;

8 ноября — улицы Сергиенко, 23, амбулатория № 1, Миропольская, 1 (аптека № 77);

Оболонский район

5 ноября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;

6 ноября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

7 ноября — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

8 ноября — улица Озерная, 18а (центр соцзащиты);

Печерский район

5 ноября — улица Подвысоцкого, 4а;

6, 8 ноября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

7 ноября — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);

Подольский район

5 ноября — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

6 ноября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

7 ноября — улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория №№ 3, 5;

8 ноября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

6 и 8 ноября — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

5 ноября — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);

6 ноября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

7 ноября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

8 ноября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10.00−13.00)

5 ноября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

6 ноября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

7 ноября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;

8 ноября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), для детей — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

А в консультационно-информационной службе по телефону 15−83 (бесплатно со стационарного телефона в Киеве) можно получить совет медиков (в том числе в выходные и праздничные дни).

Ранее «ФАКТЫ» публиковали адреса медучреждений в Киеве, в которых делают прививку от гриппа.

О механизме похудения без диет читайте здесь.



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