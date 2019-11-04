Украина

В этом году украинцы будут писать радиодиктант национального единства по-новому: что изменится

В пятницу, 8 ноября, Украинское радио проведет ежегодную акцию «Всеукраинский радиодиктант национального единства», посвященную Дню украинской письменности и языка. Об этом пишет издание «Освіта.ua».

Сообщается, что диктант начнется в 11:00, в прямом эфире его прочитает известный языковед, автор учебников и пособий по украинскому языку и литературе Александр Авраменко. Он же с 12:00 до 12:15 проведет в прямом эфире Украинского радио и работу над ошибками.

В этом году автор внесет в текст несколько элементов, направленных на проверку новой редакции действующего правописания.

Отмечается, что в читальном зале Национальной библиотеки им. Вернадского писать диктант будут приглашенные гости — политики, селебритиз, журналисты.

«К сожалению, мы начали менее грамотно писать. Когда набираем текст на компьютере, программа автоматически исправляет ошибки. Когда переписываемся в мессенджере, пропускаем комы и другие знаки. На самом деле, писать грамотно и правильно — это прикольно и красиво. Призываю написать диктант национального единства вместе с Украинским радио. Проверьте себя и поддержите украинский язык!», — заявил Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Интересно, что в этом году диктант впервые можно будет проверить уже через 15 минут после его написания. Для этого после выполнения задания желающие смогут прислать свой текст (фото, скан или скриншот с указанием обратным адресом) на электронный ящик Украинского радио, в личные сообщения на странице Украинского радио в Facebook, либо на вайбер.

Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы. Дополнительно будет объявлен конкурс на лучшие произведения о написании диктанта (для тех, кто предпочитает традиционную переписку). Произведение с диктантом высылается по почте в течение 2-х дней (до 11 ноября) по адресу: 1 001, Киев, Крещатик, 26 (пометка «на конкурс»). 10 лучших работ будут награждены поощрительными призами.

Напомним, что Всеукраинский радиодиктант национального единства был основан в 2000 году с целью объединения граждан страны вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели, а с недавних пор и телезрители (акцию транслирует телеканал UA: Первый) могут принять участие в написании диктанта и проверить, насколько хорошо они знают государственный язык. Пишут диктант и за пределами Украины. В прошлом году в адрес Украинского радио поступило 32 779 диктантов. Из них без ошибок написали 311 участников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 августа в рамках одесского «Вышиванкового фестиваля» почти три сотни человек приняли участие в написании диктанта на украинском языке. Его писали в самом сердце города — на Приморском бульваре, под бронзовой статуей одного из первых градоначальников герцога де Ришелье. Собравшиеся в классе под открытым небом 289 участников необычного филологического состязания, самому младшему из которых — 9, а самому возрастному — 84 года, состязались в знании украинского языка. Это медики и педагоги, школьники и юристы, госслужащие и студенты… Перед стартом все они исполнили гимн Украины, а затем приступили к испытанию на грамотность.

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