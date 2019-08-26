В Одессе массовый диктант на украинском писали под «присмотром» Ришелье (фото)

Общество и люди

25 августа в рамках одесского «Вышиванкового фестиваля» почти три сотни человек приняли участие в написании диктанта на украинском языке. Его писали в самом сердце города — на Приморском бульваре, под бронзовой статуей одного из первых градоначальников герцога де Ришелье.

Собравшиеся в классе под открытым небом 289 участников необычного филологического состязания, самому младшему из которых — 9, а самому возрастному — 84 года, состязались в знании украинского языка. Это медики и педагоги, школьники и юристы, госслужащие и студенты… Перед стартом все они исполнили гимн Украины, а затем приступили к испытанию на грамотность.

Текст диктанта «Якими нам бути» основан на одной из статей украинского писателя Любко Дереша, который и зачитывал свое произведение. Его труды переведены на ряд европейских языков, в частности немецкий, польский, сербский. А роман «Культ», который он написал в 16 лет, был издан также на французском. Направление, в котором работает автор, — молодежный постмодернизм.

«Чтобы удачно написать диктант, нужно внимательно слушать интонации и полагаться на свое чувство языка», — посоветовал Дереш, отметив, что текст диктанта не должен вызвать трудности, поскольку он среднего уровня сложности.

Авторы работ без ошибок станут известны в понедельник, 26 августа, когда оценки выставят учителя одесских школ. Самых грамотных ожидают призы от партнеров мероприятия.

Напомним, в рамках празднования Дня Независимости в Одессе более тысячи человек образовали «Вышиванковую цепь», которая растянулась от Приморского бульвара до памятника «Золотое дитя» на морском вокзале.

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