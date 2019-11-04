«Подмена понятий»: у Maruv объяснили ее признание «лучшим российским артистом»

Шоу-бизнес

Кирилл Фельдман, концертный директор украинской певицы Maruv, получившей премию MTV Europe Music Awards как «лучший российский исполнитель», призвал не путать номинации и не подменять понятия. Его слова приводит сайт телеканала «360».

По словам Фельдамана, выдвижение артистки от телеканала «MTV Россия» не означает ее связь с российским телеканалом.

«Мы были представлены на премии европейской награды MTV от «MTV Россия», и номинация звучала — «Лучший артист по версии телеканала «MTV Россия». Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России», — заявил он.

Фельдман также вспомнил историю с Иваном Дорном несколько лет назад, когда он тоже взял премию MTV и «выдвигался от телеканала „MTV Россия“, и никакого отношения к российскому телеканалу он не имел».

Напомним, что это уже не первая скандальная история, связанная с именем Корсун: в 2019 году певица выиграла национальный отбор на Евровидение и должна была поехать на конкурс, чтобы представлять на нем Украину. Однако артистка отказалась от участия в конкурсе из-за разногласия с организаторами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 3 ноября, в Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной премии Европейские музыкальные награды MTV- MTV EMA. Красочное шоу собрало множество знаменитостей. Днем позже, 4 ноября на сайте премии MTV Europe Music Awards появилось сообщение, что Maruv, опередив рэперов Face и Noize MC, группу Little Big и певицу Zivert, получила награду как лучший российский исполнитель.

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