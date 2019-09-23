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«Птички вылетели из яичка»: MARUV высказалась о вылете из «Танців з зірками» (фото, видео)

10:41 23 сентября 2019 24
MARUV
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Пятый эфир шоу «Танці з зірками» на 1+1 неожиданно покинула самая эпатажная пара проекта — MARUV и JAY. Они попали в зону риска и зрители сделали выбор не в пользу пары. Танец MARUV не впечатлил ни судей, ни зрителей.

С партнером они исполнили танец в стиле frame up strip. Номер посвятили 2016 году, когда появился эпатажный образ и сценическое имя певицы. Годом позже вышел сингл Drunk Groove, который принес артистке мировую известность. Именно Drunk Groove стал музыкальным сопровождением танца MARUV и JAY в стиле frame up strip, в нем певица была такой, как обычно выступает на сцене — в латексе, с балетом и пилоном.

Когда объявили результаты зрительского голосования, в шоке были все. Зрители громко скандировали «MARUV». А сама певица едва сдерживала эмоции.

«Я очень хотела сюда попасть и я это сделала. Спасибо большое, что мы вылетели! Это очень тяжело — совмещать гастроли и танцы. На самом деле, я уже такая выжатая! Птички вылетели из яичка, всем спасибо!» — со слезами на глазах сказала артистка.

Зал продолжал скандировать имя певицы, а судьи аплодировали паре стоя. После чего JAY сказал: «Турнирная таблица сокращается, а шоу никогда не заканчивается».

Напомним, MARUV совмещала репетиции и прямые эфиры проекта с плотным гастрольным графиком по всему миру. Она успела выступить в Санкт-Петербурге и дала концерт в московском метро.

Как прошел пятый эфир шоу «Танців з зірками», подробности читайте здесь.

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