- 10:41 Заворотнюк просила помощи у Кобзона: вдова артиста сделала признание
- 10:41 «Птички вылетели из яичка»: MARUV высказалась о вылете из «Танців з зірками»
- 10:31 Смертельное ДТП в Житомирской области: полиция задержала подозреваемого
- 10:14 9 мячей в 11 матчах: форвард сборной Украины Яремчук феерит в футболке «Гента»
- 10:13 Доллар и евро снова подешевели: какой курс валют установлен 23 сентября
- 10:11 Очень рискует: врачи боятся за жизнь Седоковой
- 10:06 Украинская красавица из рейтинга «ФАКТОВ» второй раз подряд выиграла престижный фитнес-турнир
- 09:59 Я 25 лет не сбривал усы: знаменитый Мачете, Дэнни Трехо провел выходные в Киеве
- 09:44 ДТП с 9 погибшими на трассе Киев — Чоп: новые детали и фото с места трагедии
- 09:21 «Она лежит просто, умирает»: пациентка медцентра рассказала страшные новости о Заворотнюк
- 09:12 "Не был суперважным": у Зеленского сделали неожиданное заявление о выдаче Цемаха России
- 08:56 София Ротару поразила цветущим видом в Италии
«Птички вылетели из яичка»: MARUV высказалась о вылете из «Танців з зірками» (фото, видео)
Пятый эфир шоу «Танці з зірками» на 1+1 неожиданно покинула самая эпатажная пара проекта — MARUV и JAY. Они попали в зону риска и зрители сделали выбор не в пользу пары. Танец MARUV не впечатлил ни судей, ни зрителей.
С партнером они исполнили танец в стиле frame up strip. Номер посвятили 2016 году, когда появился эпатажный образ и сценическое имя певицы. Годом позже вышел сингл Drunk Groove, который принес артистке мировую известность. Именно Drunk Groove стал музыкальным сопровождением танца MARUV и JAY в стиле frame up strip, в нем певица была такой, как обычно выступает на сцене — в латексе, с балетом и пилоном.
Когда объявили результаты зрительского голосования, в шоке были все. Зрители громко скандировали «MARUV». А сама певица едва сдерживала эмоции.
«Я очень хотела сюда попасть и я это сделала. Спасибо большое, что мы вылетели! Это очень тяжело — совмещать гастроли и танцы. На самом деле, я уже такая выжатая! Птички вылетели из яичка, всем спасибо!» — со слезами на глазах сказала артистка.
Зал продолжал скандировать имя певицы, а судьи аплодировали паре стоя. После чего JAY сказал: «Турнирная таблица сокращается, а шоу никогда не заканчивается».
Напомним, MARUV совмещала репетиции и прямые эфиры проекта с плотным гастрольным графиком по всему миру. Она успела выступить в Санкт-Петербурге и дала концерт в московском метро.
Как прошел пятый эфир шоу «Танців з зірками», подробности читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!