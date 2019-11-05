Пугачевой предрекли получение ордена от Зеленского

Шоу-бизнес

Ведущая активную жизнь в интернете российская певица Алла Пугачева недавно, вопреки обещаниям, вернулась на сцену и дала большой сольный концерт в Минске.

На такой шаг Примадонна решилась по просьбе друзей, пишет портал «Дни.ру». К тому же артистку многое связывает с белорусской столицей — к примеру, там она познакомилась с нынешним мужем, Максимом Галкиным.

После концерта Алла Борисовна в очередной раз пообещала больше не давать концертов вплоть до собственного 80-летия. Несмотря на всю серьезность заявления артистки, не все склонны верить в ее обещание. К примеру, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ, Вадим Манукян, известный своими ядовитыми комментариями относительно украинских артистов, высказал предположение, что певица не сдержит своего слова.

Чиновник напомнил, что Пугачева уже делала подобное заявление в апреле этого года, однако все равно выступила в Минске. Манукян заявил, что не исключает, что Алле Борисовне могут предложить выступить в какой-нибудь другой стране СНГ.

В качестве примера он, конечно же, выбрал Киев, высказав предположение, что в столице Украины у артистки случился бы аншлаг.

«Алла Борисовна поехала в Минск, где снова сказала эту же фразу о 80-летии. Не исключаю того, что ей еще и в другой стране СНГ могут предложить провести концерт 70-летия. Удивлен тому, что ее концерт до сих пор не прошел в Киеве. Там бы тоже у нее был аншлаг и возможно даже Зеленский вручил бы ей орден сразу, а не как Лукашенко, который вместо себя прислал представителя с конфетами «Президент», — предположил Манукян в беседе с представителями портала.

Напомним, что ноября Алла Пугачева выступила в Беларуси. Сольник артистки прошел при полном аншлаге. Послушать Аллу Пугачеву собралось свыше пятнадцати тысяч зрителей. Один из номеров Примадонны своим танцем украсила балерина Анастасия Волочкова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном скандале в звездном семействе: Алла Пугачева поссорилась со своей старшей дочерью Кристиной Орбакайте из-за внука.

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