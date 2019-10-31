Бабуля развлекается: Алла Пугачева взбудоражила сеть очень близким селфи (фото)

Шоу-бизнес

Российская певица Алла Пугачева, которая воспитывает младших детей от Максима Галкина Гарри и Лизу, продолжает будоражить публику даже в свои 70 лет. Примадонна, помимо прочего, ведет активную жизнь в интернете. На её страничку в Instagram подписаны более 2,3 млн человек, а на её мужа — больше 6 млн.

Таким образом за жизнью звездной пары следит огромное количество пользователей. Пугачева, несмотря на почтенный возраст, пытается оставаться в тренде — часто носит облегающие и молодежные наряды, а также снимает селфи.

На этот раз звезда российской эстрады опубликовала на своей страничке снимок с весьма близкого расстояния, спровоцировав активное обсуждение в комментариях.

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз», — подписала фото Алла строчкой из своей песни.

«Девочка-бабуля развлекается, от некогда любимой певицы осталось лишь имя и горькое сожаление — как возраст сводит с ума», — пишут в комментариях. Другие пользователи желают Пугачевой счастья и любви, отмечая, что она остается в их сердцах уже десятки лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Пугачева показала неожиданное фото в чулках.

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