- 12:54 ЮНЕСКО внесла Одессу в список творческих городов мира
- 12:48 С двумя пистолетами и отверткой: дом знаменитого футболиста ограбили вооруженные бандиты
- 12:45 Топ-100 самых богатых украинцев — в «золотой сотне» шесть миллиардеров
- 12:43 "Двери в НАТО остаются октрытыми": о чем говорил Столтенберг в Раде
- 12:34 Отопительный сезон в Украине: одна область до сих пор остается без тепла
- 12:28 В средние века, чтобы избавиться от нелюбимой жены, муж объявлял ее ведьмой, и женщину казнили
- 12:25 Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом: что они обсуждали
- 12:14 Жизнь только начинается: Слава Каминская после развода покоряет Instagram горячими фото
- 12:04 Зеленский назвал дату разведения войск в Петровском
- 11:59 Предлагал 100 тысяч долларов следователю: скандально известный «лесник» попался на взятке
- 11:52 Арест Дубневича и выступление Столтенберга: онлайн-трансляция заседания Рады 31 октября
- 11:46 Бабуля развлекается: Алла Пугачева взбудоражила сеть очень близким селфи
Бабуля развлекается: Алла Пугачева взбудоражила сеть очень близким селфи (фото)
Российская певица Алла Пугачева, которая воспитывает младших детей от Максима Галкина Гарри и Лизу, продолжает будоражить публику даже в свои 70 лет. Примадонна, помимо прочего, ведет активную жизнь в интернете. На её страничку в Instagram подписаны более 2,3 млн человек, а на её мужа — больше 6 млн.
Таким образом за жизнью звездной пары следит огромное количество пользователей. Пугачева, несмотря на почтенный возраст, пытается оставаться в тренде — часто носит облегающие и молодежные наряды, а также снимает селфи.
На этот раз звезда российской эстрады опубликовала на своей страничке снимок с весьма близкого расстояния, спровоцировав активное обсуждение в комментариях.
«Я люблю тебя, как любят в жизни раз», — подписала фото Алла строчкой из своей песни.
«Девочка-бабуля развлекается, от некогда любимой певицы осталось лишь имя и горькое сожаление — как возраст сводит с ума», — пишут в комментариях. Другие пользователи желают Пугачевой счастья и любви, отмечая, что она остается в их сердцах уже десятки лет.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Пугачева показала неожиданное фото в чулках.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…