24.73 / 24.99 27.44 / 27.86
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Бабуля развлекается: Алла Пугачева взбудоражила сеть очень близким селфи (фото)

11:46 31 октября 2019 1699
Алла Пугачева
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Российская певица Алла Пугачева, которая воспитывает младших детей от Максима Галкина Гарри и Лизу, продолжает будоражить публику даже в свои 70 лет. Примадонна, помимо прочего, ведет активную жизнь в интернете. На её страничку в Instagram подписаны более 2,3 млн человек, а на её мужа — больше 6 млн.

Таким образом за жизнью звездной пары следит огромное количество пользователей. Пугачева, несмотря на почтенный возраст, пытается оставаться в тренде — часто носит облегающие и молодежные наряды, а также снимает селфи.

На этот раз звезда российской эстрады опубликовала на своей страничке снимок с весьма близкого расстояния, спровоцировав активное обсуждение в комментариях.

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз», — подписала фото Алла строчкой из своей песни.

«Девочка-бабуля развлекается, от некогда любимой певицы осталось лишь имя и горькое сожаление — как возраст сводит с ума», — пишут в комментариях. Другие пользователи желают Пугачевой счастья и любви, отмечая, что она остается в их сердцах уже десятки лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Пугачева показала неожиданное фото в чулках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

ПФУ занижает выплаты одной категории пенсионеров: как получить компенсацию

Лидия Вележева

"Я — актриса, а вы — плебеи": российская звезда устроила дебош на борту самолета

Алла Пугачева

Бабуля развлекается: Алла Пугачева взбудоражила сеть очень близким селфи (фото)

человек

Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер