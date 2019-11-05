Нашел свою любовь: звезда «Матрицы» Киану Ривз показал новую девушку (фото)

Шоу-бизнес

Известный 55-летний голливудский актер Киану Ривз на днях оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.

Несмотря на присутствие множества эффектных дам, все с особым интересом смотрели на 46-летнюю художницу Александру Грант, пишет издание «Семь дней» со ссылкой на People.

Сообщается, что Грант появилась на мероприятии в качестве официальной спутницы Ривза, который обычно приходит на подобные мероприятия один или с сестрой. Причем, актер и художница не просто шли рядом, а не скрывая это ни от кого, нежно держалась за руки. А время от времени, Киану и Александра обменивались влюбленными взглядами.

В то же время, указывает издание, это уже далеко не первое совместное появление Ривза и Грант. Влюбленные знакомы «целую вечность», как утверждает один из приятелей актера. Во всяком случае, они достаточно хорошо знают друг друга уже больше восьми лет. Ведь в 2011-м Киану привлек Александру к оформлению первого сборника своих стихов. Она же иллюстрировала и второй сборник, появившийся на прилавках магазинов пять лет спустя.

Однако до недавнего времени считалось, что Грант и Ривз — всего лишь друзья и деловые партнеры. Но в прошлом месяце, когда они появились вдвоем в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, все заметили, что актер и его спутница держатся совсем не как друзья. Она что-то все время шептала ему на ухо и явно с ним флиртовала. А на выходе из ресторана папарацци подловили их в тот момент, когда Александра положила голову Киану на плечо… Ривз выглядел при этом совершенно умиротворенным. После чего и появились первые слухи о том, что Ризв, переживший в свое время двойную трагедию — смерть своего новорожденного ребенка и гибель подруги — наконец-то нашел свое счастье в личной жизни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фанаты Киану Ривза пришли в ужас от слухов о его возможном романе с Анджелиной Джоли.

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