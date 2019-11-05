- 02:45 Коварное тату: девушка ослепла из-за татуировок на глазном яблоке
- 02:25 Нашел свою любовь: звезда «Матрицы» Киану Ривз показал новую девушку
- 01:55 Незабываемая «днюха»: Джастин Трюдо и звезды НХЛ поздравили мальчика, о котором «забыли» друзья
- 01:34 Большой скачок: в Кабмине объяснили, благодаря чему намерены добиться стремительного роста экономики
- 00:49 Пугачевой предрекли получение ордена от Зеленского
- 00:13 Украина и еще три страны поддержали продление санкций Евросоюза против РФ: что об этом известно
- 04.11 23:47 «Подмена понятий»: у Maruv объяснили ее признание «лучшим российским артистом»
- 04.11 23:20 В этом году украинцы будут писать радиодиктант национального единства по-новому: что изменится
- 04.11 23:15 Вооруженное ограбление под Одессой: неизвестные завладели 12 миллионами, введен план «Сирена»
- 04.11 23:03 С плеткой и голыми стриптизерами: Ирина Билык удивила сеть странными развлечениями
- 04.11 23:00 Получат все: в Минсоцполитики отказались от идеи выборочно выплачивать матпомощь при рождении ребенка
- 04.11 22:24 Найдем и накажем: Зеленский отреагировал на всеукраинскую акцию памяти Екатерины Гандзюк
Нашел свою любовь: звезда «Матрицы» Киану Ривз показал новую девушку (фото)
Известный 55-летний голливудский актер Киану Ривз на днях оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
Несмотря на присутствие множества эффектных дам, все с особым интересом смотрели на 46-летнюю художницу Александру Грант, пишет издание «Семь дней» со ссылкой на People.
Сообщается, что Грант появилась на мероприятии в качестве официальной спутницы Ривза, который обычно приходит на подобные мероприятия один или с сестрой. Причем, актер и художница не просто шли рядом, а не скрывая это ни от кого, нежно держалась за руки. А время от времени, Киану и Александра обменивались влюбленными взглядами.
В то же время, указывает издание, это уже далеко не первое совместное появление Ривза и Грант. Влюбленные знакомы «целую вечность», как утверждает один из приятелей актера. Во всяком случае, они достаточно хорошо знают друг друга уже больше восьми лет. Ведь в 2011-м Киану привлек Александру к оформлению первого сборника своих стихов. Она же иллюстрировала и второй сборник, появившийся на прилавках магазинов пять лет спустя.
Однако до недавнего времени считалось, что Грант и Ривз — всего лишь друзья и деловые партнеры. Но в прошлом месяце, когда они появились вдвоем в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, все заметили, что актер и его спутница держатся совсем не как друзья. Она что-то все время шептала ему на ухо и явно с ним флиртовала. А на выходе из ресторана папарацци подловили их в тот момент, когда Александра положила голову Киану на плечо… Ривз выглядел при этом совершенно умиротворенным. После чего и появились первые слухи о том, что Ризв, переживший в свое время двойную трагедию — смерть своего новорожденного ребенка и гибель подруги — наконец-то нашел свое счастье в личной жизни.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фанаты Киану Ривза пришли в ужас от слухов о его возможном романе с Анджелиной Джоли.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...