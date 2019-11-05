- 05:39 К чему готовиться: гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака
- 05:10 LION в огне: в Ровно горит ресторан в парке
- 04:55 Бульдог-поджигатель: собака Арчи за 4 минуты сожгла дом хозяев
- 04:09 Заставить Коломойского и олигархов вернуть $15 млрд: названы требования МВФ по возобновлению помощи Украине
- 03:13 Жертва интима на работе: глава McDonald's уволен из-за служебного романа
- 02:45 Коварное тату: девушка ослепла из-за татуировок на глазном яблоке
- 02:25 Нашел свою любовь: звезда «Матрицы» Киану Ривз показал новую девушку
- 01:55 Незабываемая «днюха»: Джастин Трюдо и звезды НХЛ поздравили мальчика, о котором «забыли» друзья
- 01:34 Большой скачок: в Кабмине объяснили, благодаря чему намерены добиться стремительного роста экономики
- 00:49 Пугачевой предрекли получение ордена от Зеленского
- 00:13 Украина и еще три страны поддержали продление санкций Евросоюза против РФ: что об этом известно
- 04.11 23:47 «Подмена понятий»: у Maruv объяснили ее признание «лучшим российским артистом»
LION в огне: в Ровно горит ресторан в парке (фото)
В ночь на вторник в Ровно загорелся ресторан LION, расположенный в центральном парке отдыха Т.Г. Шевченко Ровно по улице Соборной 11 А.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что 5 ноября в 02:35 на спецлинию «101» поступило сообщению о пожаре в помещении рестона «LION», после чего на место вызова оперативно направились четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС.
На месте пожара работали 20 спасателей, а также оперативная группа Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.
Площадь пожара составила ориентировочно 100 кв м.
Информации о жертвах и пострадавших пока что нет.
В настоящее время пожар локализован. Причина его возникновения выясняется.
Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в многоэтажном доме возле станции метро «Университет» в Киеве. Возгорание произошло вечером 31 октября на углу улиц Пирогова и Богдана Хмельницкого в старом доме довоенной постройки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...