Происшествия

LION в огне: в Ровно горит ресторан в парке (фото)

В ночь на вторник в Ровно загорелся ресторан LION, расположенный в центральном парке отдыха Т.Г. Шевченко Ровно по улице Соборной 11 А.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что 5 ноября в 02:35 на спецлинию «101» поступило сообщению о пожаре в помещении рестона «LION», после чего на место вызова оперативно направились четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС.

На месте пожара работали 20 спасателей, а также оперативная группа Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Площадь пожара составила ориентировочно 100 кв м.

Информации о жертвах и пострадавших пока что нет.

В настоящее время пожар локализован. Причина его возникновения выясняется.

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