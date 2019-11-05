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Не тот типаж: Меган Маркл публично обвинили во лжи

6:20 5 ноября 2019 161
Меган Маркл
Инф. «ФАКТОВ»

Герцогиня Меган Маркл снова оказалась в центре скандала: один из родственников ее бывшего друга публично уличил жену принца Гарри во лжи. Об этом пишет издание «Семь дней» со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что Меган в одном из интервью рассказывала репортеру издания, что ее бывший ухажер Эшли Коул был в нее безумно влюблен, якобы почти преследовал ее, засыпая любовными письмами в социальных сетях и упрашивая встретиться с ним хотя бы один раз.

Однако, брат футболиста публично высказался, что актриса солгала, выставив его брата в неприятном свете. Он признался, что Меган не является девушкой того типажа, который нравится его брату спортсмену.

«Маркл — девушка совершенно не того типа, в которую мог бы влюбиться Эшли. Она ему никогда совершенно не нравилась. И уже тем более, он никогда бы не стал ее преследовать, умоляя о свидании! Это просто смешно!», — заявил Мэттью Коул.

Меган ничего не ответила на обвинения брата спортсмена, хоть и объяснила недавно, что не собирается терпеть выпады в свою сторону, как это делают другие члены королевской семьи.

В свою очередь, сам футболист повел себя как истинный джентльмен и не стал никак реагировать на слова герцогини, а также не возразил брату, когда тот принялся за него заступаться, обвиняя Меган Маркл в надуманных фантазиях.

Напомним, что ранее актриса уже нарушала некоторые традиции и нравственные устои британцев, из-за чего попадала неоднократно под критику со стороны поклонников королевской семьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», cестра Меган Маркл обрушилась на нее с критикой, обвиняя в лицемерии.

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