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Интимный момент: в сети появилось новое видео Меган Маркл и принца Гарри с сыном Арчи
В сети появился трейлер документального фильма британского телеканала ITV «Гарри и Меган: Африканское путешествие». Он посвящен недавней поездке герцога и герцогини Сассекских в Африку. В трейлер попали прежде никогда не публиковавшиеся кадры. Как пишет Daily Mail, они были сняты перед тем, как Меган и Гарри вместе со своим сыном Арчи нанесли визит Десмонду Туту — англиканскому архиепископу Кейптаунскому, лауреату Нобелевской премии мира 1984 года.
На видео 35-летний Гарри держит Арчи (которому на тот момент еще не исполнилось пяти месяцев) на руках, а 38-летняя Меган нежно целует сына в лоб и гладит его по голове.
Телеведущий Том Брэди обещает, что в фильме будет показана «гордость и счастье», а также «боль и напряжение» королевской жизни. Брэди считает, что фильм «многое объяснит».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл в честь Международного дня девочек опубликовава видео с самой собой в детстве.
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