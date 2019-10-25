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«А ты спрашивала отца, вcе ли у него в порядке?», — cестра Меган Маркл обрушилась на нее с критикой, обвиняя в лицемерии (фото)

Единокровная старшая сестра Меган Маркл Саманта снова обрушилась на герцогиню Сассекскую с публичной критикой. В американской телепрограмме Inside Edition 54-летняя американка обвинила родственницу в лицемерии после того, как Меган и ее муж принц Гарри дали интервью для документального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие», в которых пожаловались на то, как тяжело им приходится из-за чрезмерного и часто негативного внимания публики и прессы. В частности, бывшая актриса, сдерживая слезы, рассказала, в каком напряжении жила во время своей беременности и первых месяцев материнства. «Не многие люди спрашивали, все ли у меня в порядке», — заявила она. А когда ведущий предположил, что у нее не все в порядке и она находится в постоянной борьбе, ответила: «Да».

«А ты спрашивала отца, вcе ли у него в порядке после двух сердечных приступов?», — гневно обратилась Саманта Маркл к сестре. Она прибавила, что не могла поверить в то, что у Меган «хватит наглости» позволить себе такое высказывание, учитывая, что она оборвала все контакты с 75-летним Томасом Марклом, здоровье которого серьезно пошатнулось после ее свадьбы. И отвергала все его попытки наладить отношения.

Саманта также сказала, что это просто смешно — когда разъезжающая на частных самолетах миллионерша жалуется на то, как ей плохо живется. «Она точно знала, что делает… Получаешь то, что хочешь», — заявила женщина.

Саманта Маркл

На вопрос, как Саманта относится к тому, что некоторые люди считают ее несправедливой к Меган и завидующей ей, та ответила: «Говорить правду — не значит быть злой».

При этом у Саманты все же нашлись теплые слова в отношении одного из членов семьи Сассексов. «Он просто восхитительный. Похож на Гарри», — отозвалась она о своем племяннике Арчи — пятимесячном сыне Меган.

Между тем на том же телеканале ITV, который транслировал фильм о Меган и ее супруге, вышла документальная лента об отце Гарри — принце Чарльзе. Зрители отметили, что наследник престола практически ничего не говорил о себе и о семье, уделяя внимание только своей работе. И советовали Сассексам поучиться у него «быть настоящими членами королевской семьи».

Сообщалось также, что Чарльз в ярости из-за скандала вокруг отношений между его сыновьями — после того, как Гарри признал в интервью разлад с Уильямом. Чарльз считает, что это подрывает значимость его деятельности, а также работу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которую они проделали во время недавнего турне по Пакистану.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец Меган Маркл вступился за прессу и пояснил, почему передал журналистам скандальное письмо дочери.

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