«Она любит солнце, а солнце любит ее»: Богомолов нежно поздравил Собчак с 38-летием

Шоу-бизнес

Ставший известным широкому кругу зрителей благодаря женитьбе на Ксении Собчак российский режиссер Константин Богомолов не забыл нежно и трогательно поздравить супругу с 38-м днем рождения.

Об этом пишет «Рамблер».

В частности, он опубликовал в Instagram кадры, на которых его жена находится на отдыхе под пальмами.

«Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на неё. И они ужасно любят друг друга. С днём рождения», — подписал снимок режиссер.

В свою очередь, Ксения Собчак отреагировала в комментариях на это поздравление. «Спасибо, мое солнце», — написала она.

Напомним, что свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак, которая состоялась в сентябре нынешнего года, стала одной из самых ярких в мире шоу-бизнеса. Звезды приехали в ЗАГС на катафалке, на котором была огромная надпись: «Пока смерть не разлучит нас». Само торжество также стало одним из самых запоминающихся за последние годы. Светская львица, к примеру, исполнила для любимого мужчины приватный танец, который привел в восторг всех гостей свадьбы.

Ранее светская львица была замужем за актером Максимом Виторганом. От этого брака есть сын Платон. Сейчас мама и папа примерно поровну времени уделяют ребенку. Светская львица не препятствует, чтобы ее бывший муж общался с сыном.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ксения Собчак, которую давно подозревают в беременности, снова дала повод говорить о возможном пополнении в звездном семействе. Она появилась на презентации нового шоу канала «Супер» в облегающем наряде — через черное платье отчетливо был виден округлившийся животик.

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