Шоу-бизнес

Похудел на 18 килограммов и пригласил бывшую жену: как Богомолов готовится к свадьбе с Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов, который 13 сентября станет мужем телеведущей Ксении Собчак, похудел на 18 килограммов.

Он также пригласил на свою свадьбу бывшую жену Дарью Мороз, — рассказала «Комсомольской правде» знакомая режиссера.

«Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», — отметила знакомая.

Она добавила, что Богомолов ждал, пока Собчак получит свидетельство о разводе, чтобы сделать ей предложение.

«Я с бывшей его женой, актрисой Дашей Мороз, дружу. И до последнего мне было странно, что Костя выбрал Собчак. Но он сейчас такой воодушевленный. Прямо воспрял», — восхитилась знакомая режиссера.

Она также добавила, что Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу. «Но она мне сказала, что, скорее всего, не пойдет, хотя и очень рада за бывшего мужа», — подчеркнула женщина.

Напомним, что ранее Собчак рассказала, как влюбилась в Богомолова, а также поделилась своими планами.

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