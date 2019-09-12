- 10:03 Находится в больнице: стало известно о состоянии изнасилованной в Харькове 12-летней девочки
- 09:56 Заявление всегда будет на столе: Аваков отреагировал на слухи о своей отставке
- 09:52 Сына Гари Линекера едва не убили в Африке
- 09:44 Терпение лопнуло: в Киеве заблокировали движение электрички
- 09:38 Похудел на 18 килограммов и пригласил бывшую жену: как Богомолов готовится к свадьбе с Собчак
- 09:37 В Киеве прокурор поймал дерзкого грабителя по дороге на работу
- 09:36 Нельзя так с людьми: сеть взбудоражило видео «нового» жилья для семьи из обрушенного дома в Дрогобыче
- 09:28 «Она ей, как дочь»: стало известно, кого королева Елизавета любит больше всех из своих некровных родственниц
- 09:12 Нанес сам себе ущерб: политолог указал на серьезный прокол Путина с Цемахом
- 09:04 "Остаюсь на своем месте": Аброськин принял 10 тонн оружия от добробатов
- 08:46 Зрелище не для слабонервных: в сети показали жуткое видео дороги в Херсонской области
- 08:44 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
Похудел на 18 килограммов и пригласил бывшую жену: как Богомолов готовится к свадьбе с Собчак
Российский режиссер Константин Богомолов, который 13 сентября станет мужем телеведущей Ксении Собчак, похудел на 18 килограммов.
Он также пригласил на свою свадьбу бывшую жену Дарью Мороз, — рассказала «Комсомольской правде» знакомая режиссера.
«Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», — отметила знакомая.
Она добавила, что Богомолов ждал, пока Собчак получит свидетельство о разводе, чтобы сделать ей предложение.
«Я с бывшей его женой, актрисой Дашей Мороз, дружу. И до последнего мне было странно, что Костя выбрал Собчак. Но он сейчас такой воодушевленный. Прямо воспрял», — восхитилась знакомая режиссера.
Она также добавила, что Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу. «Но она мне сказала, что, скорее всего, не пойдет, хотя и очень рада за бывшего мужа», — подчеркнула женщина.
Напомним, что ранее Собчак рассказала, как влюбилась в Богомолова, а также поделилась своими планами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...