24.80 / 25.06 27.23 / 27.66
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Похудел на 18 килограммов и пригласил бывшую жену: как Богомолов готовится к свадьбе с Собчак

9:38 12 сентября 2019 147
Собчак и Богомолов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский режиссер Константин Богомолов, который 13 сентября станет мужем телеведущей Ксении Собчак, похудел на 18 килограммов.

Он также пригласил на свою свадьбу бывшую жену Дарью Мороз, — рассказала «Комсомольской правде» знакомая режиссера.

«Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», — отметила знакомая.

Она добавила, что Богомолов ждал, пока Собчак получит свидетельство о разводе, чтобы сделать ей предложение.

«Я с бывшей его женой, актрисой Дашей Мороз, дружу. И до последнего мне было странно, что Костя выбрал Собчак. Но он сейчас такой воодушевленный. Прямо воспрял», — восхитилась знакомая режиссера.

Она также добавила, что Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу. «Но она мне сказала, что, скорее всего, не пойдет, хотя и очень рада за бывшего мужа», — подчеркнула женщина.

Напомним, что ранее Собчак рассказала, как влюбилась в Богомолова, а также поделилась своими планами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер