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Ксения Собчак впервые заговорила о второй беременности
Известная телеведущая Ксения Собчак, которую давно подозревают в беременности, снова дала повод говорить о возможном пополнении в звездном семействе. На днях она появилась на презентации нового шоу канала «Супер», продюсером которого является.
Ксения знала, что ее будут снимать телекамеры, однако выбрала облегающий наряд — через черное платье отчетливо был виден округлившийся животик.
Журналисты прямо спросили Собчак: кого вы ждёте — мальчика или девочку? «Я не комментирую эту тему», — отрезала Ксения. По реакции было видно, что говорить на эту тему она не намерена. Однако на других фото видно, что формы Ксении в области талии заметно изменились.
Ранее Собчак засветила округлившийся живот в спальне рэпера Гуфа во время интервью.
А во время беседы со Светланой Лободой Собчак вспоминала о первой беременности, как о страшном сне. Она призналась, что у нее выпали волосы и испортились зубы.
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