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Шоу-бизнес

Ксения Собчак впервые заговорила о второй беременности

17:27 31 октября 2019 118
Ксения Собчак
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Ксения Собчак, которую давно подозревают в беременности, снова дала повод говорить о возможном пополнении в звездном семействе. На днях она появилась на презентации нового шоу канала «Супер», продюсером которого является.

Ксения знала, что ее будут снимать телекамеры, однако выбрала облегающий наряд — через черное платье отчетливо был виден округлившийся животик.

Журналисты прямо спросили Собчак: кого вы ждёте — мальчика или девочку? «Я не комментирую эту тему», — отрезала Ксения. По реакции было видно, что говорить на эту тему она не намерена. Однако на других фото видно, что формы Ксении в области талии заметно изменились.

Ранее Собчак засветила округлившийся живот в спальне рэпера Гуфа во время интервью.

А во время беседы со Светланой Лободой Собчак вспоминала о первой беременности, как о страшном сне. Она призналась, что у нее выпали волосы и испортились зубы.

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