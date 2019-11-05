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Забрал iPhone: наглый вор в Киеве попал на видео
В Киеве в торговом центре «Променада Парк» на Петропавловской Борщаговке украли дорогой iPhone 7 plus. Кража произошла еще 2 ноября днем в магазине «Люксоптика».
Видео опубликовал в Facebook «Киев Оперативный».
На ролике видно, как в магазин заходит молодой человек в куртке с капюшоном на голове. Он не спеша подходит к стендам с товаром, якобы рассматривая, и в это время незаметно забирает мобильный телефон продавца, который лежал на видном месте на столике без присмотра. Продавца в это время в магазине не видно.
В сети сочувствуют потерпевшей, но возмущаются тем, что телефон лежал без присмотра в свободном доступе.
Кражи мобильных телефонов стали очень частыми. «ФАКТЫ» писали о том, что в столице пассажиры маршрутки задержали вора, который вытащил из кармана мобильный телефон. А недавно в Киеве поймали целую группу карманников, специализирующихся на мобилках.
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