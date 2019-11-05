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Ани Лорак не удержала грудь в тесном топе (фото)
Украинская певица Ани Лорак, которая недавно похвасталась съемками нового клипа на Сицилии, напомнила о себе горячим фото.
«Скоро премьера!» — сообщила певица о том, что клип «Мы нарушаем» готов. К анонсу она добавила фото в тесном топе, который не смог скрыть пышную грудь.
На этот раз подписчики Ани Лорак даже не написали ей традиционные обвинения в пластике. Они возмутились, что певица «показала слишком много»
.
«А почему так груди видно внизу??? Это обязательно?» — спрашивают в сети. «Ээээ…А почему-бы топ уже не снять. Смысл открывать на половину, уже бы сразу все и показать. Сплошное разочарование», «Позор», «Не помнит, сколько ей лет», — пишут хейтеры.
Кстати, поклонники певицы считают, что образ удачный. «Бывший жалеет, что не с ним такая женщина», — пишут они.
Напомним, что у Ани Лорак новые отношения. Своего возлюбленного она не скрывает.
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