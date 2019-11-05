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Шоу-бизнес

Ани Лорак не удержала грудь в тесном топе (фото)

8:50 5 ноября 2019 50
Ани Лорак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно похвасталась съемками нового клипа на Сицилии, напомнила о себе горячим фото.

«Скоро премьера!» — сообщила певица о том, что клип «Мы нарушаем» готов. К анонсу она добавила фото в тесном топе, который не смог скрыть пышную грудь.

Лорак

На этот раз подписчики Ани Лорак даже не написали ей традиционные обвинения в пластике. Они возмутились, что певица «показала слишком много»

Лорак.

Лорак

Лорак

«А почему так груди видно внизу??? Это обязательно?» — спрашивают в сети. «Ээээ…А почему-бы топ уже не снять. Смысл открывать на половину, уже бы сразу все и показать. Сплошное разочарование», «Позор», «Не помнит, сколько ей лет», — пишут хейтеры.

Кстати, поклонники певицы считают, что образ удачный. «Бывший жалеет, что не с ним такая женщина», — пишут они.

Напомним, что у Ани Лорак новые отношения. Своего возлюбленного она не скрывает.

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