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Происшествия

Машины разбиты вдребезги: под Киевом произошла смертельная авария (фото)

9:07 5 ноября 2019 542
Машины разбиты вдребезги: под Киевом произошла смертельная авария (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

Утром во вторник, 5 ноября, в Броварах (Киевская область) произошло смертельное ДТП — на улице Киевской лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Ранее в Киеве на Окружной «Ауди» вылетела на встречку и в резалась в «БМВ» — два человека погибли на месте.

Как сообщает «dtp.kiev.ua», в Броварах на пустой дороге автомобиль «Пежо» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ланосом», двигавшимся в сторону Киева.

Женщина, ехавшая за рулем «Ланоса» погибла на месте, водителя «Пежо» медики увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В районе дорожно-транспортного происшествия затруднено движение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Заболотного авария не только унесла жизнь человека, но и на несколько часов практически заблокировала движение транспорта по обычно оживленной магистрали. Там столкнулись SsangYong и «Волга», которую разорвало на части.

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