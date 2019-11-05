- 09:46 В Киеве закрыли центральные станции метро: что происходит
- 09:38 Гончарук рассказал, повысят ли зарплаты учителям
- 09:31 Поймали «на живца»: в лесу под Херсоном три недели всем миром искали грибника-убийцу
- 09:17 Прекращение транзита российского газа через Украину: министр энергетики сделал важное заявление
- 09:09 Где смотреть онлайн «Аталанта» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 09:07 Машины разбиты вдребезги: под Киевом произошла смертельная авария
- 08:53 Доллар снова подорожал: за сколько можно купить и продать валюту
- 08:50 Ани Лорак не удержала грудь в тесном топе
- 08:50 Где смотреть онлайн «Копенгаген» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 08:33 Забрал iPhone: наглый вор в Киеве попал на видео
- 08:18 «Челси» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:04 Террорист Гиркин внезапно признал, что Россия убивает Донбасс
Машины разбиты вдребезги: под Киевом произошла смертельная авария (фото)
Утром во вторник, 5 ноября, в Броварах (Киевская область) произошло смертельное ДТП — на улице Киевской лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Ранее в Киеве на Окружной «Ауди» вылетела на встречку и в резалась в «БМВ» — два человека погибли на месте.
Как сообщает «dtp.kiev.ua», в Броварах на пустой дороге автомобиль «Пежо» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ланосом», двигавшимся в сторону Киева.
Женщина, ехавшая за рулем «Ланоса» погибла на месте, водителя «Пежо» медики увезли в больницу в тяжелом состоянии.
В районе дорожно-транспортного происшествия затруднено движение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Заболотного авария не только унесла жизнь человека, но и на несколько часов практически заблокировала движение транспорта по обычно оживленной магистрали. Там столкнулись SsangYong и «Волга», которую разорвало на части.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.