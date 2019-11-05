Машины разбиты вдребезги: под Киевом произошла смертельная авария (фото)

Происшествия

Утром во вторник, 5 ноября, в Броварах (Киевская область) произошло смертельное ДТП — на улице Киевской лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Ранее в Киеве на Окружной «Ауди» вылетела на встречку и в резалась в «БМВ» — два человека погибли на месте.

Как сообщает «dtp.kiev.ua», в Броварах на пустой дороге автомобиль «Пежо» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ланосом», двигавшимся в сторону Киева.

Женщина, ехавшая за рулем «Ланоса» погибла на месте, водителя «Пежо» медики увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В районе дорожно-транспортного происшествия затруднено движение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Заболотного авария не только унесла жизнь человека, но и на несколько часов практически заблокировала движение транспорта по обычно оживленной магистрали. Там столкнулись SsangYong и «Волга», которую разорвало на части.



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