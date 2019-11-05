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Шоу-бизнес

Клявер и Польна обнародовали новые подробности о состоянии дочери

9:56 5 ноября 2019 312
Эвелина Клявер
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Здоровье 14-летней Эвелин, дочери Евы Польны и Дениса Клявера, о госпитализации которой сообщалось ранее, стабилизировалось.

Об этом в соцсетях сообщили сами артисты.

Польна

«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими», — написала Польна.

«Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку!» — добавила она.

Денис Клявер сделал репост и дописал: «Думаю, каждый согласится. Сейчас уже все хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку».

Клявер

Напомним, что Эвелин была госпитализирована с сильнейшим приступом астмы. По информации СМИ, девочку госпитализировали в реанимацию.

Ранее сообщалось о болезни матери Анастасии Заворотнюк.

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