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Клявер и Польна обнародовали новые подробности о состоянии дочери
Здоровье 14-летней Эвелин, дочери Евы Польны и Дениса Клявера, о госпитализации которой сообщалось ранее, стабилизировалось.
Об этом в соцсетях сообщили сами артисты.
«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими», — написала Польна.
«Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку!» — добавила она.
Денис Клявер сделал репост и дописал: «Думаю, каждый согласится. Сейчас уже все хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку».
Напомним, что Эвелин была госпитализирована с сильнейшим приступом астмы. По информации СМИ, девочку госпитализировали в реанимацию.
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