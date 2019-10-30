Стало известно о новой болезни в семье Заворотнюк

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В семье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит курс лечения в частной онкологической клинике, появились новые проблемы. Стало известно о болезни ее матери Валентины Борисовны. У женщины серьезные проблемы со слухом. 76-летней Валентине Заворотнюк не озвучивали диагноз Анастасии, чтобы уберечь ее от стресса. Сообщили, когда болезнь скрыть уже было невозможно. Анастасия оберегала маму и не хотела, чтобы та переживала.

Как пишет КП.ру, из-за стресса мать актрисы теряет слух. Ей уже заказали слуховой аппарат. Тем не менее, женщина держится, навещает дочь в больнице и помогает заботиться о годовалой внучке Миле. Валентина Борисовна готова на все ради спасения дочери, ее не раз видели заплаканную в церкви.

Напомним, мать Анастасии также является актрисой. В 1993 году она получила звание народной артистки России, работала в ТЮЗе в Астрахани. Но ради дочери переехала в Москву, жила с ней и помогала по дому, смотрела за детьми. Семья за последние годы пережила нелегкие времена. В 2015 году от рака умер отец актрисы. А через год она похоронила родного брата.

Незадолго до болезни Анастасия сделала матери дорогой подарок — купила ей автомобиль.

Родные Анастасии Заворотнюк по-прежнему не комментируют ее состояние. На официальной странице, созданной в ее поддержку, они лишь опровергают фейки в СМИ. В недавней публикации они косвенно подтвердили диагноз актрисы. По слухам, у нее глиобластома — агрессивная опухоль головного мозга. Но актриса мужественно сражается с болезнью. Ее родные просят поклонников молиться за ее здоровье.

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