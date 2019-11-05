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Украина

Сами строят дороги: община под Николаевом купила себе асфальтовый мини-завод (фото)

10:31 5 ноября 2019 281
асфальтовый мини-завод
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Весьма креативно подошли к решению проблемы разбитых дорог в Казанковской ОТГ (об'єднана територіальна громада) в Николаевской области. Как отмечает поселковый голова Казанки Алексей Асмолов, идея приобрести все необходимое для асфальтирования дорог у него возникла давно. Однако воплотить ее в жизнь удалось после образования общины и коммунального предприятия «Добробуд». Для коммунальщиков приобрели рециклер (машину для приготовления асфальтобетонной смеси) и дорожный каток.

На это из собственных средств поселкового совета потратили всего 31 450 гривен. А вот основной взнос в размере 1 миллиона 25 тыс. грн был сделан на средства субвенции из госбюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.

В Казанковской ОТГ отмечают, что теперь могут собственными силами ремонтировать дороги и строить новые, причем это в три раза дешевле, чем если бы доставку асфальта и его укладку делали внешние подрядчики. Приобретенный мини-завод будет способствовать развитию инфраструктуры и повышению уровня комфорта жителей общины.

Следующий шаг — покупка телескопического погрузчика таким же образом — при помощи субвенции. Погрузчик позволит менять лампы уличного освещения, производить обрезку деревьев, уборку стихийных свалок, а также другие сложные и высотные работы.

Для справки

Объединенная территориальная община (ОТГ) — это первичный орган местного самоуправления на Украине. ОТГ создается при условии добровольного объединения жителей нескольких сел, поселков или городов в один административный центр. После объединения создается новый административный центр (как правило, им становится крупнейший населенный пункт), а в нем — общий для всех населенных пунктов совет и другие органы самоуправления.

Новые общины создаются в соответствии с Законом Украины «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Создание ОТГ стало возможным благодаря проведению реформы децентрализации, которая стартовала в 2014-м году, вскоре после Евромайдана. Она предусматривает передачу значительных полномочий и бюджетов от государственных органов органам местного самоуправления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в партии «Слуга народа» задумали сократить количество депутатов местных советов. По словам заместителя главы фракции Александра Корниенко, это произойдет в ходе реализации реформы децентрализации.

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