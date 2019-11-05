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Украина

Импорт электроэнергии из РФ помешает присоединению Украины к энергосистеме ЕС, — эксперт

10:37 5 ноября 2019 50
энергосети
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Восстановление импорта электроэнергии из России остановит процесс синхронизации украинской энергосистемы с системой ЕС, который Украина обязалась осуществить в соответствии с Соглашением об ассоциации. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире 112 канала.

«Или мы продолжаем путь, который уже 3 года реализует „Укрэнерго“ — это по объединению энергосистем с Европейским союзом, NTSOE, — или мы остаемся объединенными дальше с Российской Федерацией, с Беларусью, где бывшая советская система, и работаем с ними в этой системе. В том числе и наращиваем импорт, импортируем электроэнергию (из РФ и Беларуси. — Pед.). И договоренности, которые были с европейскими структурами, ЕБРР, Всемирным банком, Энергетическим сообществом, состоит в том как раз, чтобы работать в отдельном режиме пока», — сказал Колольчук.

По мнению эксперта, решение о возобновлении импорта электроэнергии из РФ имеет все признаки коррупционного. Он обратил внимание, что поправку, которая разрешила импорт, пролоббировал председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус, причем он внес ее в непрофильный законопроект.

«Были внесены изменения в закон, касающийся функционирования ядерной энергетики, даже не рынка электроэнергии. И действительно, они предполагали, что можно восстановить импорт электроэнергии из России. И здесь интересный момент: буквально через несколько дней, через 5 дней, начинает импортировать компания „Юнайтед энерджи“, которая ранее работала в среде Игоря Коломойского. И это вызвало определенный диссонанс. Почему? Потому что, чтобы организовать импорт, получить электроэнергию из России, надо подать заявку минимум за 3 недели. То есть компания знала, что будет такое решение, и они подготовились к этому. Это коррупционный фактор, к сожалению. Образно говоря, был фактор сговора определенной. Кто-то ждал этого решения, кто-то его поддержал. Это вызвало такое негативное восприятие. В том числе для Андрея Геруса как председателя комитета, безусловно, это репутационные потери», — пояснил Корольчук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

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