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Выпрыгнули из окна: из психбольницы в Киеве сбежали пациентки
В ночь на вторник, 5 ноября, в Киеве из психиатрической больницы имени Павлова из окна выпрыгнули три несовершеннолетние пациентки. Ранее в «Павловку» увезли девушку, которая в районе метро «Позняки» хотела покончить с собой, прыгнув с моста.
Как сообщает «Информатор», двоим «прыгуньям» по 15 лет, третьей — 17 лет, которая неудачно приземлилась и пострадала. Ее госпитализировали.
Сообщается, что две младшие девушки скрылись, но правоохранители позже выяснили, что они направились к своей тете.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подозреваемый в нашумевшем убийстве байкера в Киеве — экс-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрий Слепченко — сбегал из психбольницы в Глевахе, куда был помещен по решению суда.
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